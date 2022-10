Unabhängige Bürger Haag: Anton Geiers Energieappell

Krankheitsbedingt im kleinen Kreis trafen sich die UBH zur Jahreshauptversammlung: (v. l.) Dominik Berger, Jonas Fischer, Wolfgang Berger, Christoph Maier, Hans Schindlbeck, Klaus Reiter, Elisabeth Haunschild, Petra Kahki und Anton Geier. © Fuchs

Krankheitsbedingt fand die Jahreshauptversammlung der UBH im kleinen Kreis statt. Bürgermeister Anton Geier nutzte die Runde für einen Energieappell.

Haag - Zunächst hatte UBH-Bürgermeister Anton Geier das Wort. Er lud alle herzlich zur Bürgerversammlung am 23. November ein, bei der auch Referenten zum Thema Glasfaser anwesend sein werden. „Da soll es ja nun auch zeitnah losgehen mit dem Ausbau“, kündigte der Bürgermeister an. Der Anschluss sei für die Gemeinde und die Bürger kostenfrei: „Man muss nur zustimmen, dass der Anschluss ins Haus gelegt wird“, erklärte Geier, „den Internetanbieter kann jeder danach frei wählen.“ Des Weiteren soll im kommenden Jahr die Pfarrer-Weingand-Straße neu asphaltiert werden.

Aufgrund der steigenden Energiepreise und der Verunsicherung der Bürger steigen laut Gemeindechef Geier auch die Anträge auf Photovoltaikanlagen in der Verwaltungsgemeinschaft. „Das Thema Energie und nachhaltige Energiebeschaffung wird uns viel beschäftigen in den kommenden Jahren“, unterstrich Geier. „Auch mit Windrädern wird man sich anfreunden müssen.“ Die viel diskutierten Windräder seien laut ihm „zwar nicht schön, aber enorm wichtig“. Hierfür gab es Zuspruch von den Anwesenden: Erfahrungsgemäß seien die Windräder zudem sehr geräuscharm. „Wir müssen uns in Sachen Energie und Umwelt künftig an Veränderungen gewöhnen“, so der Appell des Bürgermeisters, „sonst kommen massive Probleme auf uns alle zu.“

Schwierige Personalsuche

Ebenfalls viel geändert hat sich laut Anton Geier im Personalbereich der Gemeinde. Wo man früher unter zehn qualifizierten Bewerbern den passenden aussuchen konnte, sei man heute dankbar, wenn sich überhaupt jemand Passendes bewirbt. „Froh bin ich darüber, dass die Kinderbetreuung trotzdem soweit gut läuft und die Warteliste nicht allzu lang ist“, sagte Geier vor diesem Hintergrund.

Einen Überblick über die Aktivitäten der UBH gab es von der Vize-Vorsitzenden Elisabeth Haunschild: „Einiges ist natürlich ausgefallen im vergangenen Jahr.“ Trotzdem könne man immerhin auf eine lehrreiche Klausurtagung und ein nettes Sommerfest zurückblicken.

Gartenflohmarkt und Gartengespräche

Neu gebildet wurde außerdem der Arbeitskreis Natur, in dem sechs Personen regelmäßig Ideen sammeln. Auch um das Gärtnern soll es hier gehen, weshalb für den 22. Oktober bereits ein Gartenflohmarkt vor dem Sportheim geplant ist. Ebenfalls wird es für Pflanzenbegeisterte eine Vortragsreihe geben. Bei „Gartengesprächen“ werden verschiedene Referenten einen kurzen Input zu speziellen Themen geben. Der erste Termin hierfür ist auf den 13. November datiert.

Pascale Fuchs

