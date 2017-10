Lkw-Fahrer nach Unfall befreit: A9 noch teilgesperrt

Die A9 zwischen Allershausen und Kreuz Neufahrn ist in Richtung Nürnberg gesperrt. Grund ist ein Verkehrsunfall mit mehreren Lkw.

Neufahrn/Allershausen - Zu einem Verkehrsunfall kam es um kurz vor 12 Uhr auf der A9 in Richtung Nürnberg. Zwischen dem Kreuz Neufahrn und Allershausen ist ein Lastwagen massiv auf einen anderen Lkw gekracht, nachdem der Vordermann verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Fahrer des hinteren Lkw ist verletzt und im Führerhaus eingeklemmt. Nach Angaben der Polizei ist er allerdings ansprechbar. Laut der Erstmeldung wurde ein Rettungshelikopter angefordert, die umliegenden Feuerwehren sind vor Ort, um den Mann mit dem Rettungsspreizer zu befreien.

Die Bergung läuft im Moment, Bergungsfahrzeuge sind ebenfalls angefordert. Derzeit ist die A9 in diesem Streckenabschnitt in Richtung Nürnberg vollgesperrt. Um 12.45 Uhr konnte die linke Fahrspur für den Verkehr wieder freigegeben werden, die mittlere Spur soll baldmöglichst folgen, so die Verkehrspolizei. Die Räumung der Spuren wird allerdings noch bis in die späten Nachmittagsstunden dauern, teilt die Verkehrspolizei Freising mit. Es wird gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Update 14.11 Uhr: Die linke und mittlere Spur sind wieder frei.

#Unfall #A9 Ri. Nürnberg vor AS #Allershausen - Rettungskräfte bergen momentan eine eingeklemmte Person. Vollsperre bleibt solange bestehen. — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 11. Oktober 2017

Der Artikel wird laufend aktualisiert.