Unterhaltung pur im Lindenkeller: das Programm 2023 im Überblick

Die Femmes Fatales unterhalten am 28. Januar mit Chansons mit Niveau © Laurence Chaperon

Der Lindenkeller in Freising stellt sein neues Programm für das Jahr 2023 vor – Unterhaltung pur!

Lindenkeller Unterhaus, Freitag, 13.01.2023, 20 Uhr: Martin Großmann „Best of Großmann“

Martin Großmann © Martin Großmann

Der Niederbayer Martin Großmann erhielt in diesem Jahr den Kabarettnobelpreis, den alternativen Kabarettoskar, den simbabwischen Kabarettpreis und ist Präsident des europäischen Kabaretthofes. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Großmann ist genauso wenig Präsident von irgendwas wie Karl Lauterbach Epidemiologe, Olaf Scholz Erinnerungscouch oder die Grünen gerne ins Grüne gehen. Die Lüge muss nur groß genug sein, so Großmann, dann geht alles. Und so präsentiert Großmann aus den letzten 25 Jahren seine besten Lügengeschichten, Skandalöses, Unfug und Boshaftigkeiten. Zudem ist er Erfinder von KKK, des Klima Kleber Kabaretts. Hierbei spielt der Kabarettist vor dem Klima-Kleber, ohne, dass dieser weglaufen kann. Ein Vergnügen ganz besonderer Güte, so Großmann, und eine neue Form der Interaktion zwischen Künstler und Publikum mit einem besonderen Spannungsfeld.

Als Kabarettfan kann und darf man nicht einfach aus der Welt scheiden, ohne Großmann gesehen zu haben. Großmann ist nicht nur witzig, sondern auch lustig; ein bilateraler Komiker, von denen die Menschheit nur wenige hervorgebracht hat.

Lindenkeller Unterhaus, Freitag, 20.01.2023, 20 Uhr (Nachholtermin): Folsom Prison Band – Hommage to Cash & Country Music

Folsom Prison Band © Folsom Prison Band

Die Folsom Prison Band erinnert an den legendären Johnny Cash und setzt fort, was Cash einst schuf. Eine Hommage zu Ehren des Königs der Country-Music, mit Hits und Raritäten, bei der die Spur von anfänglichem Material bis zu den späten American Recordings reicht. Doch in diesem Programm steckt mehr: Aufgebaut um die Songs von JR Cash, welche knapp die Hälfte des vielfältigen Programms einnehmen, findet sich zudem Material seiner Weggefährten und derer, die den „King of Country“ beeinflusst haben: Willie Nelson fehlt dabei ebenso wenig wie Hank Williams, Elvis Presley oder Buddy Holly.

Gefühlvoll interpretiert Roman Hofbauer mit seiner einzigartigen Stimme die unsterblichen Songs der Legende Cash, unterlegt durch den stampfenden Rhythmus der Akustik-Gitarre. Musikalisch in Szene gesetzt wird der Sound durch den Country-Spezialisten Josef Baumgartner. Mit seiner Fender lässt er den knackigen original Sound erklingen, auf der Resonator-Gitarre beeindruckt er durch sein feines Spiel mit der Slide. Abgerundet wird das Klangbild durch den Einsatz des Banjos, das dem unwiderstehlichen Klang der „guten alten Zeit“ Ausdruck verleiht und direkt ins Mississippi-Delta führt.

Mit authentischem Sound und gefühlvollen Interpretationen kann man sich auf ein echtes Konzerterlebnis freuen, in dem die Tiefe und Schwere von Cashs Liedern glaubwürdig wiedergegeben wird, umrahmt von spannenden Hintergrundgeschichten und lustigen Anekdoten über deren Inhalt, Entstehung und die Zeit in der sie geschrieben wurden.

Erleben Sie einen Streifzug durch den amerikanischen Süden mit unsterblichen Cash-Klassikern wie „Walk the line“, „Ring of Fire“ oder „Man comes around“ sowie Nummern von Wegbegleitern des „Man in Black“.

Ein Abend mit der Folsom Prison Band heißt tief eintauchen in eine andere Welt, in den Südwesten der USA und einer musikalischen Zeitreise zu den Wurzeln der Countrymusic zu folgen und dabei auf gute alte Bekannte zu treffen. Und das Ganze in entspannter Konzertatmosphäre.

Lindenkeller Unterhaus, Sonntag, 22.01.2023, 20 Uhr: R a t a t a t a ! Die wirklich wahre Geschichte von Bonnie und Clyde

Bonnie & Clyde – ein Komödienspektakel © Agentur Oberwasser

Ein Komödienspektakel von und mit Constanze Lindner, Michael Altinger & Alexander Liegl

Mit diesen beiden hätte wohl keiner mehr gerechnet und am allerwenigsten sie selbst. Bonnie und Clyde waren schon so tot, wie man töter nicht sein kann. Doch da tut sich etwas auf. Das ganz große krumme Ding. Dieses Ding wollen sie drehen, um die eigene Legende noch einmal neu zu schreiben.

Ein wildes Roadmovie, voller Hindernisse und mieser Typen/innen: ein ölender Reverend, ein gefährlicher Untermieter, eine scharfe Nachbarin, verfressene Reporter, Doppelgänger vom Doppelgänger. Und das sind nicht die Schlimmsten.

Rasend, krachend und immer am Limit.

Eine Dame und zwei Herren in siebzehn Rollen.

Diese Boulevardkomödie ist der nackte Wahnsinn.

Regie: Gabi Rothmüller

Lindenkeller Unterhaus, Samstag, 28.01.2023, 20 Uhr: Femmes Fatales – Chanson mit Niveau, Klassik mit Sexappeal „Heldinnen der Freiheit“

Femmes Fatales: Chansons mit Niveau © Laurence Chaperon

Treten Sie ein, edle Damen und Herren, trauen Sie sich in den Salon der „Femmes extraordinaires“.

Was macht sie aus, fragen Sie sich? Schauen Sie ruhig schon mal, bevor Sie die Femmes Fatales hören. Ah, schön und gefährlich zugleich, sagen Sie, ist Ihrer Meinung nach das, was eine Femme fatale ausmacht? Nun ja, Recht haben Sie. Einerseits. Und doch ist es andererseits viel zu wenig, um das Trio zu beschreiben ... verführerisch – aufrührerisch, politisch – provozierend, leidenschaftlich – leidensfähig, überzeugend – unterschätzt, engagiert – raffiniert, anziehend? Kein Adjektiv ist gut genug, um der Wahrheit annähernd gerecht zu werden.

Vom ersten Moment an, als Eva Euch Männern den Apfel gab, war klar, dass Frauen an allem schuld sein müssen ... Man darf aber Apfel nicht mit Birne verwechseln – deren Erotik auch Sie allerdings in diesem Programm nicht minder schätzen lernen werden.

Gott weiß, wieviele Kämpfe Frauen geführt, gar Schlachten gewonnen haben, die eigentlich zum Scheitern verurteilt waren. Aber kein Preis war zu hoch, um weibliche Ideale und Überzeugungen durchzusetzen, manchmal laut, manchmal subtil, wie Frauen eben sind. Wahlrecht, Selbstbestimmung, finanzielle und sexuelle Unabhängigkeit – nichts wurde den Frauen einfach so geschenkt.

Von Eva und Cleopatra über Beate Uhse bis Emmeline Pankhurst, Josephine Baker und Marie Curie werden einige Geheimnisse dieser Femmes fatales liebevoll gelüftet, ohne sie zu entblößen. Bei den Femmes Fatales erfahren Sie unter anderem, warum die englischen Sufragetten abseits ihres politischen Engagements wahre Modeexpertinnen waren, und was Cleopatra mit Vibratoren zu schaffen hatte.

Die Femmes Fatales – eine charmante Conferenciere, eine putzverrückte, sensible Pianistin und eine „moussierende“ Chanteuse –präsentieren Ihnen musikalische und literarische Portraits von einigen „Schwestern“, die den Frauen ein großes Stück Freiheit und Gleichberechtigung geschenkt haben.

Denn ist die Frau nicht die bessere Hälfte der Menschheit? Grämen Sie sich nicht, liebe Männer, denn auch unter Ihnen wird zumindest Konsens sein: Faszinierender sind Frauen allemal …

Marie Giroux, Gesang

Sylke Hannasky, Schauspiel

Jenny Schäuffelen, Klavier

Lindenkeller Unterhaus, Freitag, 03.02.23, 20 Uhr: Petzenhauser & Wählt – Das II. Programm „Montag Ruhetag“

Hannes Höchsmann: Das II. Programm „Montag Ruhetag“ © Hannes Höchsmann

Ein Prost auf die Gelassenheit! Beflügelt vom überwältigenden Erfolg des ersten Bühnenabenteuers stürzt sich das niederbayerische Kabarett-Duo Petzenhauser&Wählt frohgelaunt in die zweite Episode seiner gemeinsamen Leidenschaft.

Gereift am Zauber, der jedem Anfang innewohnt, begeben sich Eva Petzenhauser (einst „Conny und die Sonntagsfahrer“) und Stefan Wählt (einst „Da Bertl und i“) diesmal mitten ins Zentrum der bayerischen Daseinskultur: ins Wirtshaus. Dorthin, wo bei Tauffeiern frische Erdenmenschen ins Leben und bei Leichenschmäusen ehemalige aus demselben gesoffen werden. Dorthin, wo junges Gemüse auf Hochzeiten ins ewige Glück oder unendliche Unglück tanzt und dorthin, wo die weisesten Exemplare unserer Spezies an Stammtischen schweigend ihre Weltkenntnis in Weizenbier marinieren.

„Montag Ruhetag“ – so lautet der Titel des zweiten Streichs von Petzenhauser & Wählt.

Aus der Entspannung eines freien Tages heraus, der Gastwirte, Frisöre und Bühnenkünstler von richtigen Menschen unterscheidet, beantworten die beiden Kabarettisten erneut die wichtigsten Fragen nicht nur der gastronomischen Gegenwart.

Ist Brautdiebstahl verjährbar? Wie isst man einen Triple-Beef-Double-Bacon-Barbecue-Burger vorschriftsmäßig und warum sind Allergien gefährlicher, seit man sie googeln kann?

Auch für das neue Programm von Eva Petzenhauser und Stefan Wählt gilt: ganz viel Spaß, jede Menge Musik und ein Erlebnis mit zwei spielgetriebenen Rampenwesen, die laut vieler begeisterter Zuschauer nicht besser zusammenpassen könnten. Auf jeden Fall ein Grund, dem Kanapee zuhause einen Ruhetag zu gönnen.

Lindenkeller Unterhaus, 21.04.2023, 20 Uhr: Stefan Leonhardsberger in seinem ersten Comedy-Solo „Jaaa!“

Stefan Leonhardsberger in seinem ersten Comedy-Solo © Susan Both

„Eigentlich hätte ich mir mehr Begeisterung von meiner Freundin erwartet, wenn ich ihr die große Frage stelle. Aber nach zwölf Jahren Beziehung ist ein OK auch ein Erfolg. Oder?“

Stefan Leonhardsberger erzählt in seinem ersten Comedy-Solo von den Hürden auf dem Weg zur ewigen Liebe. Mit dem Verlobungsring in der Tasche versucht er, ihr alles recht zu machen, wird Opfer eines enthemmten Mädelsabends und scheitert als femininer Kammerjäger im eigenen Schlafzimmer. Aufgeben ist dennoch keine Option - dazu hat sie bereits viel zu viel gegen ihn in der Hand... drei gemeinsame Kinder. Ein zum Niederknien aufrichtiger Seelenstrip eines Mannes, der Jaaa! zur Liebe sagt.

Über Stefan Leonhardsberger

Er wirbelt seit einigen Jahren durch die Kabaretthäuser des deutschsprachigen Raumes: Stefan Leonhardsberger hebt mit intensiver Körperlichkeit und prägnantem Wortwitz ab der ersten Minute das Energielevel im Saal.

2023 steht der gebürtige Oberösterreicher - nach zahlreichen Projekten mit Künstlerkollegen - erstmals alleine auf der Bühne. In seinem ersten Comedy-Solo „Jaaa!“ wagt er einen sehr persönlichen Blick auf ein universelles Thema: die Liebe. Und was macht man(n), damit sie bleibt?

Stefan Leonhardsberger lebt für den Auftritt. Sein Enthusiasmus hat den Schauspieler und Kabarettisten schon die unterschiedlichsten Projekte verwirklichen lassen. Über Schauspiel-Engagements und Film- und Fernsehrollen führte ihn sein Weg in Richtung Kleinkunst, oftmals im Duo mit Musikerkollegen Martin Schmid und kontinuierlich begleitet von Autor Paul Klambauer.

Der satirische Liederabend „Da Billi Jean is ned mei Bua“ geriet zum Kassenschlager über Jahre, parallel entstanden Bandprojekte oder der tiefschwarze Kabarettthriller „Rauhnacht“. Mit der „Leonhardsberger & Schmid Show“ spielte, sang und tanzte sich der gebürtige Freistädter neuerlich in die Herzen seiner Fans.

Während die Welt „zusperrte“, eröffnete sich Stefan Leonhardsberger eine digitale Spielwiese. 2022 landete er mit „Walk like a President“ einen Social Media Hit: seine Kurzvideos, in dem er die „Gangart“ von Obama, Biden, Trump oder in Teil 2 Selenskyj und Van der Bellen persifliert, gingen zunächst auf TikTok, dann auch auf Instagram und Twitter mit Millionen an Likes durch die Decke. Die Begeisterung reißt längst nicht ab, die Videos sorgten zuletzt auch für Berichte in internationalen Medien – von der NZZ bis hin zu japanischen TV-Sendern.

Weitere Veranstaltungen 2023

Freuen Sie sich auf jede Menge Abwechslung, Inspiration und Humor bei den vielfältigen Veranstaltungen, mit denen der Lindenkeller auch 2023 wieder sein Publikum begeistert.

07.01.2023 Bühnenpolka – ImproSchau in Freising

Bühnenpolka – ImproSchau in Freising 21.01.2023 CROM: The Era of Darkness – CD Release; Support: Don’T Drop The Sword und Crystallion

CROM: The Era of Darkness – CD Release; Support: Don’T Drop The Sword und Crystallion 04.02.2023 Raith & Blaimer – Lieder über große Bäume und starke Seelen

Raith & Blaimer – Lieder über große Bäume und starke Seelen 10.02.2023 Best OF Machatschek – Juliäumsprogramm

Best OF Machatschek – Juliäumsprogramm 11.02.2023 Christine Eixenberger – „Einbildungsfreiheit“

Christine Eixenberger – „Einbildungsfreiheit“ 17.02.2023 Burlesque – Die Jubiläumsshow

Burlesque – Die Jubiläumsshow 26.02.2023 Helmfried von Lüttichau – „Plugged – Ein Soloprogramm“

