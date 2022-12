Christkindlmarkt mit vielen Attraktionen

Große und kleine Gäste kommen gerne auf den Unterschleißheimer Christkindlmarkt. Bürgermeister Christoph Böck begrüßt die Besucher. © Stadt Unterschleißheim

Der Unterschleißheimer Christkindlmarkt ist in vollem Gange und lockt die Besucher an. Neben zahlreichen Köstlichkeiten und leckerem Glühwein gibt es auch eine Attraktion.

Es ist Halbzeit auf dem Unterschleißheimer Christkindlmarkt und die Besucher haben noch lange nicht genug. Egal ob Freitag, Samstag oder Sonntag, dicht gedrängt trafen sich die Besucher auf dem Rathausplatz. „Schon Halbzeit“, sagen Maria und Michael Zocher, die extra mit der S-Bahn aus München gekommen sind. Eigentlich sind die beiden Stammgäste auf den eigenen Märkten in der Großstadt, „aber da ist es uns heuer zu voll.“ Lange für ihren Glühwein anstehen wollen sie nicht, „deshalb sind wir heute in Unterschleißheim.“

Auch hier duftet und dampft es aus den weihnachtlichen Kesseln und Buden nach Glühwein, Waffeln und Bratwurst, leuchten und glitzern die zahlreichen auf dem Rathausplatz aufgestellten und von den ansässigen Kindergärten dekorierten Tannenbäume. Nicht zu vergessen der gemütliche Plausch auf dem Rathausplatz. Dort steht seit Freitagabend auch eine außergewöhnliche Attraktion, eine Eisskulptur. Gut zwei Meter hoch aus kristallklarem Eis, geschaffen vor Ort von Eiskünstler Thomas Tremml. „Eine interaktive Skulptur“, betont die für Veranstaltungen zuständige Sachgebietsleiterin Heidi Schiedermeier. „Man kann seinen Kopf durch die Öffnung stecken und wird selbst damit zum Eis-Engel oder zu einem einzigartigen Fotomotiv.“

Ein besonderes Highlight für die kleinen Besucher

Das Highlight schlechthin vor allem für die kleinen Besucher war wieder der Nikolaus mit seinem weißen Rauschebart und festlichem Gold-Umhang. In diesem Jahr hatte er gleich vier Engel zur Unterstützung dabei. Über eine Stunde lang verteilten sie ihre Sackerl, alles zu 100 Prozent mit Fairtrade-Produkten von Schokolade, Lebkuchen und kleinen Spielen befüllt. Dezent durfte der Krampus im Hintergrund bleiben, denn auch in diesem Jahr musste er keines der Kinder schimpfen. Selbst Bürgermeister Christoph Böck durfte wieder sein Nikolaus-Säckchen in Empfang nehmen, „das hat er sich verdient“, lobte der Nikolaus. Für diejenigen Kinder, die keine Zeit hatten, „schaue ich am kommenden Freitag (9. Dezember) ab 17 Uhr noch einmal in Unterschleißheim vorbei. Natürlich wieder mit prall gefüllten Säckchen.“

Volles Programm an den kommenden beiden Wochenenden

Lichterglanz, Leckereien, Markt, Kunst & Musik stimmten die ersten beiden Adventswochenenden wunderbar auf die Weihnachtszeit ein, zahlreiche Chöre und Musikgruppen sorgten auf dem Rathausplatz für besinnliche und heitere Momente. Und auch die beiden kommenden Wochenenden warten nicht nur die Aussteller noch mit vielen „Last-Minute-Geschenken“ wie Christbaumschmuck, Kunsthandwerk, Dekorationen, Filz, Schmuck und vielen Geschenkideen auf. Jung und Alt können an den kommenden Wochenenden samstags und sonntags ab 14 Uhr in der Weihnachtswerkstatt noch Kerzen ziehen, auch kommt der Kasperl mit drei Vorstellungen in die Bibliothek.

Annähernd im Stundentakt wechselt das musikalische Programm: die Bläsergruppe der Therese-Giehse-Realschule (9.12.) übergibt an Rock-Pop mit Martina Westenhuber, die Dachauer Stadtkapelle (10.12.) an ein Adventskonzert mit drei Chören, bevor am Sonntag das dritte Adventswochenende mit der Musikschule Unterschleißheim (11.12.) und dem „Münchner Blechreiz“ ausklingt. Zum Endspurt präsentiert sich die Musikschule Unterschleißheim (16.12.) mit dem „Lied vom kleinen Stern“, die Schleißheimer Schlosspfeifer und die Siebenbürger Blaskapelle. Für Wohlfühl- und Mitsinggarantie sorgen am Samstag (17.12.) „Helena Schneider and Friends“ bevor am Sonntag (18.12.) die Stadtkapelle Unterschleißheim den Christkindlmarkt ausklingen lässt. (sab)