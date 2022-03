Verheerender Großbrand und viele andere Einsätze: Feuerwehr Haag blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Ehrungen bei der FFW Haag: Andreas Schreiner (20) Stefan Gmach (20), Helmut Sellmaier (40), Benedikt Flexeder (20), Martin Flexeder (20), Tobias Schönfeld (10), Josef Lachner (10), Christian Sorg (10), 2. Bürgermeister Dominik Berger (v. l. hinten). Christian Stampfl (Vereinsvorsitzender), Kommandant Balthasar Sellmaier, Michael Geltinger (2. Kommandant), Bürgermeister Anton Geier und Kreisbrandmeister Johann Neumeier (v. l., sitzend). © Riedel

Haag – Die Freiwillige Feuerwehr Haag hat im vergangenen Jahr bei ihren zahlreichen Einsätzen viel Verantwortung übernommen – etwa beim verheerenden Großbrand im November.

Haag - Haags Bürgermeister Anton Geier betonte bei der Jahreshauptversammlung der FFW Haag im Café Restaurant Ampertal: „Wie wichtig die Feuerwehr ist, habe ich persönlich bei diesem riskanten Einsatz mit den Atemschutzmasken gesehen.“ Neben der vielen Arbeit sei der Feuerwehrverein auch für das Dorfgeschehen unverzichtbar. Am Abend wurde während eines Gottesdienstes in der St. Laurentiuskirche auch an die verstorbenen Kameraden gedacht.

Streng nach dem immer noch vorherrschenden Corona Hygienekonzept begann die Versammlung mit einem Test für jeden Teilnehmer, bevor Kommandant Balthasar Sellmaier mit seinem ausführlichen Jahresbericht loslegen konnte. 2342 Stunden waren die Feuerwehrler im vergangenen Jahr 2021 im Einsatz, bilanzierte der Chef der Freiwilligen Feuerwehr, die zur Zeit aus 42 aktiven und zehn passiven Mitgliedern bestehe – darunter drei weibliche Mitglieder.

Nicht nur bei den spektakulären Brandeinsätzen habe sich das hohe Ausbildungsniveau der Haager Wehr gezeigt. Neben vielen technischen Hilfeleistungen half man bei mehreren Verkehrsunfällen und musste viele Bäume, die auf die Straße gefallen waren, klein schneiden und abtransportieren.

Mehrere Ölspuren konnten die Feuerwehrler im vergangenen Jahr von den Straßen beseitigen. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere rettete die Feuerwehr. So wurde eine Katze mit Hilfe der dreiteiligen Schiebeleiter aus einem sieben Meter hohen Baum befreit. Im Oktober konnte eine Person aus einer Wohnung geholt werden, die sich selbst aus Versehen eingeschlossen hatte. Bei dem Unwetter im August pumpten die Einsatzkräfte mit Hilfe des Nasssaugers Wasser aus überschwemmten Kellern. Zusammen mit den Wehren aus Inkofen, Langenbach und Plörnbach halfen neun Aktive in Inkofen, weil eine Person unter einem Wohnmobil eingeklemmt worden war.

Daneben gab es zahlreiche Schulungen, Lehrgänge im Motorsägen und Belastungsübungen für Atemschutzträger. Geehrt und ausgezeichnet wurden vom Kommandanten Floriansjünger für erfolgreiche Dienstjahre. Von weiteren Aktivitäten berichtete Feuerwehr-Verein-Vorsitzender Christian Stampfl, der die Geburtstagsfeiern der Mitglieder Revue passieren ließ und an die Ferienspiele erinnerte. Im Oktober wurde das neue Feuerwehr-Fahrzeug eingeweiht. Neben den Vereinsfeiern gab es wieder eine Weihnachtsaktion. Stampfl sprang bei der Versammlung auch für den erkrankten Kassier ein und erläuterte den Anwesenden die Ein- und Ausgaben sowie den Kassenstand des Haager Feuerwehrvereins.

In der Vorschau richtete er sein Augenmerk auf das Maifest mit Aufstellung des Maibaums sowie die geplante Feier für das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr mit neuer Festschrift. Ein Flohmarkt ist ebenfalls heuer wieder geplant. Besonderes Lob erhielt das Team von Kreisbrandmeister Johann Neumeier, der betonte, dass die Brandeinsätze ohne die versierten Atemschutzträger gar nicht möglich seien. Sein Appell: „Bei Euch passt alles und ihr habt Spaß an euren vielseitigen Aufgaben, seid positiv – außer, was Corona angeht.“

Wolfram Riedel