Verkehrskontrolle bei Kranzberg führt zu Marihuana-Aufzuchtanlage 

Geruch nach Gras im Auto

Kranzberg - Ein Pärchen aus Nordrhein-Westfalen wurde an Neujahr in den frühen Morgenstunden auf der A9 bei Kranzberg kontrolliert. Bei ihnen wurde eine große Menge Marihuana gefunden.

Die Beiden waren mit ihrem Pkw auf der Durchreise zu einem Skiurlaub in Österreich, als sie von den Beamten angehalten wurden. Da die Polizeibeamten bei der Kontrolle deutlich den Geruch von Marihuana wahrnehmen konnten, wurde das Fahrzeug eingehend untersucht. In mehreren Verstecken konnten so insgesamt rund 145 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Eine von der Staatsanwaltschaft Landshut angeordnete Durchsuchung der Wohnung in Recklinghausen erbrachte den Fund einer professionellen Aufzuchtanlage für Marihuana sowie weitere rund anderthalb Kilogramm des Rauschmittels.

Da der Fahrer den Wagen auch noch unter dem Einfluss von Drogen gelenkt hatte und sich in dem Pkw mehrere Feuerwerkskörper ohne Zulassung befanden, sehen sich die beiden Urlauber nunmehr mit einer ganzen Reihe von Strafanzeigen konfrontiert.

