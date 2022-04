Versammlung der FFW Inkofen: Feuerwehr muss bei Einsätzen immer mit Unvorhersehbarem rechnen

Versammlung bei der FFW Inkofen mit (v. l.) Dominik Berger, Stefan Fiehweg, Christoph Maier, Christian Spanfelner, Bettina Lohmeier, Jakob Rott, Theresa Reinhardt, Julian Westermeier, Thomas Rott, Christian Reinhardt, Daniel Bachmeier und Andreas Ziegler. © FFW Inkofen

„Man muss auf alles gefasst sein.“ Was den Helfern der Feuerwehren bei ihren Einsätzen alles widerfahren kann, das wurde bei der Jahreshauptversammlung der FFW Inkofen deutlich.

Inkofen - Eine beeindruckende Zahl an Einsätzen präsentierte Inkofens Feuerwehrkommandant Christian Reinhardt. 369 Stunden war man bei Einsätzen tätig: Acht technische Hilfeleistungen, davon sechs bei Unwetter-Ereignissen, und drei Verkehrsunfälle wurden gemeistert. Viermal wurde man zu Brandereignissen gerufen. Einer davon sollte den Kameraden ganz besonders in Erinnerung bleiben.

Als man im November vergangenen Jahres zu einem Wohnhaus in Haag ausrückte, habe noch keiner dessen Ausmaß erahnt: Die Bewohnerin konnte damals nur noch tot geborgen werden, so Reinhardt. Oft entpuppten sich die Einsätze als etwas anderes, als man ursprünglich annehme, betonte Berger. Der Absturz eines Kleinflugzeugs sei im Juli von der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Beim Eintreffen am „Unglücksort“ habe sich herausgestellt, dass es sich um einen Modellflieger gehandelt habe.

Gerne unterstützt die Gemeinde die Feuerwehr. Die Zuwendungen, die man für den Fuhrpark und andere Ausstattung leiste, sollten die Kameraden als großen Dank der Gemeinde werten, so der 2. Bürgermeister.

In Sachen Ausbildung wurde viel geleistet. Die MTA-Ausbildung absolvierten David Bachmaier und Thomas Rott. Letzterer meisterte zusätzlich zusammen mit Theresa Reinhardt die Feuerwehrsanitäter-Ausbildung. Den Feuerwehrführerschein durften Christina und Theresa Reinhardt in Empfang nehmen. Als Neuzugang wurde Stefan Fiehweg begrüßt.

Einen Rückblick auf die Aktivitäten des Feuerwehr-Vereins gab Vorsitzender Julian Westermeier. Die Fahrzeugweihe des neuen Mannschaftswagens war im Oktober 2021 Jahres organisiert worden, ein gemeinsames Grillen im September. Pumpe und Schlauchmaterial wurden im Juli an die Hilfsorganisation Navis für die Flutopferhilfe im Ahrtal übergeben. Außerdem wurde eine Sammlung für Hilfsgüter in die Ukraine organisiert. Begrüßt wurden bei der Versammlung auch Fahnenmutter Irmi Sellmaier und die Ehrenmitglieder Martin Holzinger, Max Mühlberger und Jakob Soller.

