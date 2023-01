„Von 0 auf 1000 hochgefahren“: Feuerwehr Haag ist stolz auf geleistetes Engagement

Für 25- und 40 Dienstjahre geehrt wurden (ab 2. v. l.) Thomas Braune (40), Jürgen Schönfeld (40), Thomas Huber (25), Gerhard Burger (40), Mario Strejc (40) und Michael Voithenleitner (4. v. r.; 25) von Kommandant Balthasar Sellmaier (5. v. r.) und Vorsitzendem Christian Stampfl (l.). Glückwünsche gab es auch von KBI Andreas Müller (3. v. r.) sowie Bürgermeister Anton Geier (r.) und dessen Stellvertreter Dominik Berger (2. v. r.). © Martin

Die Feuerwehr Haag blickt auf ereignisreiches Jahr zurück, zieht eine äußerst positive Bilanz aus dem Gründungsfest und erntet viel Lob für ihr Engagement.

Haag – So viele Einsatzstunden wie im vergangenen Jahr hat es bei der Freiwilligen Feuerwehr Haag schon lange nicht mehr gegeben. Die Berichte, die Vorsitzender Christian Stampfl und Kommandant Balthasar Sellmaier in der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend vorstellten, hatten es in sich.

Zu den vielen Stunden, die 2022 nötig waren, um aus dem dreitägigen Festwochenende anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Wehr eine nachhaltige Veranstaltung zu machen, kamen viele andere gesellschaftliche Ereignisse, die ohne das Engagement der Feuerwehr nicht hätten stattfinden können. Natürlich rückte dabei der Dienst am Menschen, der Fokus der Wehr, nicht in den Hintergrund. 3376 Stunden seien für die Allgemeinheit geleistet worden, listete Kommandant Sellmaier auf. Davon immerhin 17 Einsätze im Bereich der Technischen Hilfeleistung. Fünf Mal rückten die Kameraden zu Brandeinsätzen aus. Leistungsabzeichen, Truppführerausbildung, Maschinisten- und Gruppenführerlehrgang, Seminare und Fortbildungen wurden ebenfalls absolviert. „Ihr seid eine Feuerwehr, die einen riesigen Respekt verdient“, lobte Bürgermeister Anton Geier die Ehrenamtlichen.

Dass es ein ereignisreiches Jahr werden würde, das habe sich bereits im Frühjahr abgezeichnet, bilanzierte Vorsitzender Stampfl. Das traditionelle Maibaum-Aufstellen am Dorfplatz habe mit Muskelschmalz der Floriansjünger bestens geklappt. Beim anschließenden Fest im Feuerwehrhaus wurden Spenden für die Ukraine-Hilfe gesammelt. Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro habe man an den Helferkreis Zolling überreicht.

Anfangs mit angezogener Handbremse gefahren

Weil es wegen Corona im Frühjahr immer noch nicht sicher gewesen sei, ob das 150-jährige Gründungsfest im Herbst tatsächlich auch gefeiert werden könne, sei man zunächst etwas mit angezogener Handbremse gefahren, meinte der Vorsitzende. Doch auf die Reise in Richtung Organisieren habe man sich ja trotzdem begeben müssen. In insgesamt sechs Ausschusssitzungen sei der Fahrplan für das Fest erarbeitet worden: Fahne restaurieren, Programm gestalten und viele andere Dinge mussten erledigt werden. Alles habe jedoch wunderbar geklappt. Und es seien viel mehr Gäste begrüßt worden, als man es erwartet hätte, freute sich Stampfl. „Das ist ja das Schönste an einem Fest, wenn d’Leut kommen.“ Als Dank dafür, dass man die Stockschützenhalle des VfR für das Gründungsfest habe nutzen dürfen, will sich die Feuerwehr mit einer Sachspende für den Jugendsport erkenntlich zeigen.

Gesellschaftlich ist aber noch viel mehr angefallen. Beim Gaudi-Fußballturnier des VfR war die Wehr dabei, Geburtstagsbesuche wurden abgehalten und für den Glasfaserausbau im Dorf hat man Öffentlichkeitsarbeit geleistet. „Von 0 auf 1000 sind wir im letzten Jahr hochgefahren“, sagte Stampfl.

Leistungsfähigkeitoft bewiesen

Dass es auch bei der aktiven Wehr viel zu tun gab, das machte Kommandant Balthasar Sellmaier deutlich. Personenrettung, Brandbekämpfung, Unwetterschäden beheben, Hubschrauberlandung sichern oder ABC-Kraftstoffe entsorgen: Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehrler sei oft unter Beweis gestellt worden. Dass dafür auch die nötige Ausbildung in Fortbildungen und Lehrgängen gepflegt werden muss, versteht sich von selbst. Für Übungen wurden 541 Stunden aufgewendet, Ausbildung (453 Stunden), Ausrüstung und Gerätehaus (262 Stunden), Dienstversammlungen (389 Stunden), Öffentlichkeitsarbeit (70 Stunden) sowie sonstige Tätigkeiten (1213 Stunden) verschlangen ebenfalls viel Zeit. Insgesamt habe das die stolze Summe von 3376 Gesamtstunden ergeben, betonte Sellmaier. „Eine große Leistung für eine kleine Wehr“, meinte Kreisbrandinspektor Andreas Müller.

Im Frühjahr wird ein Helferfest organisiert, bei der sich die Feuerwehrleitung bei allen Freiwilligen bedanken möchte, die zum Gelingen des Jubiläums im Herbst mit beigetragen haben. Dafür lasse man jedoch das traditionelle Grillfest heuer ausfallen, informierte Stampfl. Dank gab es auch an die Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und das Einrichten der Parkbuchten an der Plörnbacher Straße. „Das freut mich am allermeisten, dass ihr jetzt eure eigenen Parkplätze habt“, betonte Anton Geier.

Maria Martin

