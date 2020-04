Vorzeitiges Ende für den „alten“ Gemeinderat in Hallbergmoos

Der im Moment noch amtierende Gemeinderat in Hallbergmoos wird nicht mehr komplett zusammenkommen. Wegen des Corona-Virus tagt nur noch der Ferienausschuss. Das gefällt nicht allen.

Hallbergmoos –Das Ende ihrer Amtszeit hatten sich Hallbergmooser Gemeinderäte vermutlich auch anders vorgestellt: Wer ab Mai nicht dem neuen Gremium angehört, muss seinen Platz räumen, ohne die Arbeit noch einmal aufgenommen zu haben. Die letzte Sitzung am 28. April bestreitet der Ferienausschuss unter Leitung von Bürgermeister Harald Reents.

„Ich fände es total schade, wenn die Amtsperiode so enden muss. An der letzten Sitzung sollten alle teilnehmen“, hatte Robert Wäger (Grüne) am Dienstagabend im wegen der Corona-Krise eingerichteten Ferienausschuss in den Raum gestellt. „Es ist erlaubt und machbar“, unterstrich der Grünen-Sprecher. Möglich wäre das, räumte Bürgermeister Harald Reents ein: Schon für die am 17. März terminierte Sitzung war geplant gewesen, dass der Rat in voller Besetzung im Gemeindesaal tagt. Die Sitzung war aber wegen des von der Staatsregierung ausgerufenen Katastrophenfalls und der verhängten Versammlungsverbote abgesetzt worden. Im Gemeindesaal könnten, so Wäger, Politikerinnen und Politiker unter Einhaltung der gebotenen Sicherheitsabstände Platz nehmen.

Auch in anderen Kommunen sei dies Praxis. Der Freisinger Stadtrat nutze beispielsweise die Luitpoldhalle.

Robert Wäger kritisiert das Vorgehen

In Hallbergmoos hatte sich der Rat nun allerdings bereits in einem schriftlichen bzw. per E-Mail durchgeführten „Umlaufverfahren“ dazu entschieden, bis zum Ende der Sitzungsperiode nur noch den Ferienausschuss – ein auf acht Sitze geschrumpftes Abbild des Gemeinderats – tagen zu lassen. Mit jeweils zwei Vertretern sind dort die CSU (Silvia Edfelder, Christian Krätschmer), die Freien Wähler (Heinrich Lemer, Josef Fischer) und die Einigkeit (Wolfgang Reiland, Hermann Hartshauser) repräsentiert. Die Grünen vertritt Robert Wäger. Sitzungsleiter ist Rathauschef Harald Reents.

Diese Entscheidung hätte Wäger gerne revidiert. Zur Begründung führte er an, man habe die vorhandenen Optionen „im Umlauf“ nicht hinreichend abwägen können. Zumal darin vornehmlich auf die Empfehlungen des Bayerischen Innenministeriums und die Einrichtung eines Ferienausschusses verwiesen worden sei. „In der Kürze der Zeit war das nicht überschaubar“, argumentierte Wäger. „Das Innenministerium hat eindringlich empfohlen, das so zu handhaben und nur die dringlichsten Dinge im Ferienausschuss zu entscheiden“, pochte Bürgermeister Harald Reents (CSU) auf die geltende Beschlusslage. Alles andere müsse man eben in die neue Wahlperiode im Mai verschieben.

Wäger ließ nicht locker und stellte als Dringlichkeitsantrag zur Abstimmung, den Ferienausschuss abzusetzen und am 28. April letztmals den kompletten, 20-köpfigen Gemeinderat tagen zu lassen. Zu einer Aussprache kam es allerdings nicht. Mit 6:3 Stimmen lehnte es der Ferienausschusses und Reents ab, den Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen – und Für und Wider abzuwägen.

