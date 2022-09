A92 Ausfahrt Moosburg-Nord: Unbekannter Geisterfahrer drängt 19-Jährige in Leitplanke - Zeugen gesucht

Polizei hofft auf Hinweise

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstag an der Autobahn A92 bei Moosburg-Nord abgespielt. Nun sucht die Polizei nach einem unbekannten Falschfahrer.

Wang - Ein bislang Unbekannter männlicher Fahrzeugführer bog am Donnerstag gegen 11.15 Uhr an der Anschlussstelle Moosburg-Nord auf die A92 in Fahrtrichtung München ein. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn in der Linkskurve der Auf- bzw. Ausfahrtspur, berichtet die Autobahnpolizei Wörth/Isar. Eine ihm entgegenkommende Autofahrerin (19) aus dem Landkreis Landshut musste deshalb nach rechts ausweichen und touchierte die Schutzplanke.

Zeugenaufruf der Polizei nach Falschfahrer an der A92

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls im Gemeindebereich Wang werden gebeten, sich unter Tel. (08702) 9482990 bei der zuständigen Autobahnpolizeistation Wörth/Isar zu melden.

