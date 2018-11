Altlasten entdeckt: Brückenbaustelle bei Pfettrach dauert um Monate länger

Zwangspause im Winter: Das Staatliche Bauamt rechnet mit einer Fertigstellung der Brückenbaustelle am Mauerner Bach bei Pfettrach frühestens im April.

Wang – Mauerns Bürgermeister Georg Krojer hatte offenbar eine Vorahnung. Als er kürzlich bei der Bürgerversammlung gefragt wurde „Wird die Brücke über den Mauerner Bach bei Pfettrach wirklich bis 21. Dezember fertig?“, antwortete er: „Wenn das eintritt, fress’ ich einen Besen.“ Nun meldet das Staatliche Bauamt Freising tatsächlich: „Die Aufhebung der Vollsperrung der Staatsstraße 2085 im Bereich der Brückenbaustelle verzögert sich wegen vorgefundener Altlasten bis voraussichtlich Ende April 2019.“

Seit Juli laufen die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Brücke in dem Wanger Ortsteil bereits. Die Maßnahmen am Brückenbauwerk selbst sollen bis Ende Dezember abgeschlossen sein, heißt es in der Erklärung. „Für den Anschluss des Bauwerks an den Straßenbestand sowie die Herstellung der Entwässerungsmulden seitlich der Brücke sind jedoch noch umfangreiche Erdarbeiten erforderlich.“ Im Zuge der Vorbereitung dafür habe man im Boden eklatante Altlasten entdeckt. In den vor Baubeginn durchgeführten Untersuchungen sei die genaue Menge, exakte Beschaffenheit und räumliche Ausdehnung jedoch nicht erkennbar gewesen. Zur Abklärung des weiteren Vorgehens habe man bereits ergänzende Baugrunduntersuchungen durchgeführt. „Nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden kann der anstehende Boden nicht zur Verfüllung des Straßenkörpers sowie für den Bau der Entwässerungsmulden herangezogen werden.“ In diesen Bereichen müsse nun großflächig der Boden ausgetauscht sowie die Entwässerung komplett neu geplant werden.



Entwässerung muss komplett neu geplant werden

Dies führe laut Bauamt zu Verzögerungen im geplanten Ablauf des Brückenneubaus und des damit verbundenen Straßenbaus. Die Fertigstellung kann daher nicht wie geplant noch rechtzeitig vor Ende der Bausaison im Dezember erfolgen. Aufgrund der Winterzeit müssten die Arbeiten ausgesetzt werden, da die für den Erd- und Straßenbau erforderlichen Materialien weder beschafft noch fachgerecht eingebaut werden könnten. Die Verantwortlichen rechnen nun mit einem Abschluss der Arbeiten Ende April. Das Staatliche Bauamt Freising bittet in der Erklärung „alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die weiterhin auftretenden Behinderungen“. Die Bauarbeiten würden so schnell wie möglich abgeschlossen.

