Angehörige machen grausige Entdeckung auf Friedhof - Polizei geht verdächtigen Spuren nach

Zum wiederholten Mal haben Angehörige auf dem Gemeindefriedhof in Wang eine grausige Entdeckung machen müssen. Die Polizei ermittelt - und hofft auf Hinweise.

Wang – Auf dem Friedhof an der Unteren Hauptstraße in Wang hat ein Unbekannter sein Unwesen getrieben und ein Grab geschändet. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 14.25 Uhr, und Montag, 14 Uhr, verscharrte der Täter eine tote Ente in einem Grab auf dem Gemeindefriedhof.

„Die Angehörigen hatten anhand von Spuren wohl bemerkt, dass etwas in dem Grab ist, was dort nicht sein soll“, berichtet Polizeihauptkommissar Christian Bidinger. Kurz nach Weihnachten, am 28. Dezember, war in dem Grab bereits ein toter Hase gefunden worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Wer im Tatzeitraum auf dem Friedhof verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter Tel. (08761) 30180 in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch:

Lawinen-Drama: Lehrer (32) getötet - Freundin versuchte ihn noch auszugraben

Noch immer herrscht in vielen Ski-Gebieten akute Lawinengefahr. Nachdem ein 32-Jähriger unter den Schneemassen verunglückte, kommen nun tragische Details ans Licht.

Schulbus kommt von Straße ab und prallt gegen Baumstumpf - mehrere Kinder verletzt

Mehrere Kinder wurden verletzt, als ein Schulbus gegen einen Baumstumpf prallte. Der Unfall ist wohl auf die schlechten

Straßenverhältnisse zurückzuführen.

ft