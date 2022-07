Beinahe-Crash mit Kindern im Auto: Betrunkene Mutter liefert sich auf A92 Verfolgungsjagd mit Polizei

Gefährliche Alkoholfahrt

Dramatische Szenen haben sich rund um die Rauschfahrt einer 37-Jährigen abgespielt, die auch noch ihre Kinder an Bord hatte. Die Polizei verhinderte Schlimmeres.

Wang - Eine gefährliche Alkoholfahrt wäre für eine Familie beinahe in einer Katastrophe geendet. Dass der Vorfall wohl gerade noch verhältnismäßig glimpflich ausging, ist dem beherzten Einsatz von Polizisten und nicht zuletzt einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer zu verdanken.

Zeuge alarmiert Polizei nach Schlangenlinien und Beinahe-Crash

Wie Ermittler Siegfried Schrott von der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar berichtet, ging die folgenreiche Meldung bei den Beamten am Freitagabend ein: Gegen 19.30 Uhr berichtete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass er auf der Bundesstraße B15n Richtung Landshut einen Schlangenlinien fahrenden Pkw bemerkt habe. Am Ende der B15n wechselte der auffällige Wagen auf die Kreisstraße LA7, wo es offenbar beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam. Wenig später konnte eine Streife der Polizeiinspektion Landshut den besagten Pkw dann auf der Autobahn A92 Richtung München feststellen.

Die Beamten versuchten noch, den Wagen an der Anschlussstelle Altdorf zu stoppen - doch das Fahrzeug wurde in der Ausfahrt plötzlich gewendet, bevor es zurück auf die Autobahn fuhr. Inzwischen traf auch eine Streife der Autobahnpolizei zur Verstärkung ein und schloss auf das Fahrzeug auf. Nach einigen Kilometern gelang es den Beamten an der Anschlussstelle Moosburg-Nord (Gemeindegebiet Wang, Kreis Freising) schließlich, den Wagen zu stoppen und die Insassen zu kontrollieren.

Alkoholfahrt auf A92: Polizisten finden Kinder im Auto vor

Dabei mussten die Polizisten feststellen, dass sich am Steuer eine 37-jährige Mutter befand, die nicht nur erheblich betrunken war, sondern auch ihre beiden Kinder im Auto transportiert hatte. Bei der Frau aus dem Landkreis Leipzig wurde einen Blutentnahme angeordnet, außerdem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher. Die Kinder konnten laut Bericht unversehrt in die Obhut des Vaters übergeben werden.

Zeugenaufruf der Polizei

Weil nicht auszuschließen ist, dass im Zuge der Rauschfahrt der Frau weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Sämtliche sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten der Frau können bei den Ermittlungen hilfreich sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08702) 9482990 bei der APS Wörth/Isar zu melden.

