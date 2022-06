Bürgerversammlung: Stöber bereitet Wanger auf Windrad vor - Bauland und Gewerbeflächen ebenfalls Thema

Von: Nico Bauer

In der Gemeinde Wang muss man sich aus Sicht des Bürgermeisters Markus Stöber darauf einstellen, dass im Zuge der Energiewende ein Windrad errichtet wird. © Symbolfoto/dpa

In der Bürgerversammlung präsentierte Ortschef Markus Stöber den Wangern eine positive Bilanz, spracht über Bauland - und äußerte seine Prognosen in Sachen Windkraft.

Wang – Nach den zwei Corona-Jahren hat sich vieles wieder normalisiert. Das gilt auch für die Gemeinde Wang, die ganz gut durch die schwere Zeit gekommen ist. In der Bürgersammlung präsentierte am Mittwoch Bürgermeister Markus Stöber eine Kommune, die zukunftsfähig aufgestellt ist und in den nächsten Jahren weiterwachsen soll. Zudem deutete Stöber an, dass im Zuge der Energiewende ein Windrad in die Gemeinde kommen könnte.

Im Gasthaus Schnaitl fand am Mittwoch die Wanger Bürgerversammlung statt. © BAUER

In der Gemeinde Wang leben 2572 Menschen mit Erstwohnsitz, davon 311 ausländische Mitbürger aus 43 verschiedenen Staaten. Bei der Statistik zeigte der Ortschef auf, dass man im Jahr 2021 mit 1,81 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen einen neuen Rekord verzeichnet habe. Dazu kommen 1,9 Millionen Euro bei der Einkommensteuerbeteiligung. Die hohen Zahlungen begründen sich wie in vielen Kommunen durch Nachzahlungen aus den Pandemiejahren, in denen Firmen Vorauszahlungen reduzieren konnten. Wang ist zumindest ganz gut durch die schweren Jahre gekommen.

Bauland und neue Gewerbeflächen

Der Bürgermeister richtete aber auch den Blick nach vorne: auf zwei Flächen für Wachstum. So wird mit verschiedenen Modellen in Sixthaselbach Bauland für Einheimische geschaffen. Des Weiteren laufen die Planungsverfahren für das Gewerbegebiet Dobelfeld, in dem die Gemeinde einheimischen Gewerbebetrieben die Möglichkeit zum Wachstum bieten möchte. „Wir haben da bereits einige Anfragen“, sagte Markus Stöber. Jetzt hofft der Bürgermeister, dass die Firmen auch in der aktuellen geopolitischen Lage an ihren Plänen festhalten, wenn gebaut werden kann.

Deutlich wurde Markus Stöber beim Thema Energiewende. Er bereitete in seiner Rede die Flächengemeinde Wang darauf vor, dass man über kurz oder lang ein Windrad bekommen werde. Zwei Prozent der Flächen des Landkreises werde man zur Verfügung stellen müssen, und dazu komme, dass einige Bereiche durch den Flughafen wegfallen würden. „Wir werden da mithelfen müssen“, sagte Stöber.

Durch Bürgerenergiegenossenschaft an Windkraft-Erträgen teilhaben

Der Ortschef machte aber auch deutlich, dass die Bevölkerung von einer solchen regenerativen Energieerzeugung etwas haben müsse. Dafür solle ein mögliches Windrad nicht von einem externen Investor betrieben werden, sondern durch eine Bürgerenergiegenossenschaft, an der sich jeder beteiligen kann und dann durch das Windrad vor der Haustür mitverdient.

Schließlich ging der Bürgermeister noch auf das heftige Gewitter ein, das auch die Gemeinde Wang hart getroffen hatte und sogar einen Teil der Staatsstraße wegriss. „Es war beeindruckend, wie sich die Menschen gegenseitig geholfen haben“, lobte Markus Stöber. So sei es mithilfe der Feuerwehren und vieler Menschen gelungen, die Straßen und Wege im Gemeindegebiet schnell wieder nutzbar zu machen.

