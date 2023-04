Wang hofft auf besseres Handynetz und schnelleres Internet

Bürgerversammlung

Bei der Bürgerversammlung in Wang waren jetzt unter anderem der schlechte Handyempfang und der mangelnde Glasfaserausbau Thema. Aber es gab auch gute Nachrichten.

Wang – Es war ein entspannter Abend im Saal des Gasthauses Schnaitl in Wang. Knapp 100 Besucher waren zur Bürgerversammlung gekommen und offenbar waren die Anwesenden mit dem Bericht von Bürgermeister Markus Stöber zufrieden. Fragen oder Anträge gab es aus den Reihen der Bürger jedenfalls keine.

Auf einem guten Weg

Stöber stellte den Zuhörern eine Gemeinde vor, die sich auf einem guten Weg befinde, aber eben auch vorsichtig wirtschaften müsse. „1,3 Millionen Euro Gewerbesteuer im Schnitt der letzten fünf Jahre ist nicht schlecht“, sagte der Ortschef. Er machte die um zwei Prozentpunkte auf 49,9 Prozent angehobene Kreisumlage dafür verantwortlich, dass man heuer den Verwaltungshaushalt nicht decken könne. Mit der derzeitigen Pro-Kopf-Verschuldung von 931,54 Euro liege man deutlich über dem Landesschnitt (669 Euro) „und deshalb dürfen wir keine großen Sprünge machen“.

+ Bürgermeister Markus Stöber. © Nico Bauer

Markus Stöber berichtete bei der Kinderbetreuung, dass die Kommune mit dem integrativen Kinderhaus und der in einem Container untergebrachten Wichtelgruppe den Bedarf decken könne. In Wang gibt es nach den Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr keine Warteliste, aber mit diesen Kindern sind die Einrichtungen komplett voll. Deshalb wird die Gemeinde keine auswärtigen Kinder aufnehmen.

Ein Ärgernis für viele Bürger ist das nahezu nicht vorhandene Mobilfunknetz im Gemeindegebiet sowie der Wunsch nach einer Verlegung von Glasfaser. Markus Stöber erklärte, dass kürzlich nördlich vom Butterfeld ein Mobilfunkmast errichtet worden sei. Der Bürgermeister berichtete, dass er auf seine Nachfragen die Antwort bekommen habe, dass der Mobilfunkmast für den Bereich Inzkofen/Sixthaselbach spätestens im Sommer aufgestellt werden soll. Der Rathauschef verbindet die neuen Einrichtungen mit der Hoffnung, dass alle Mobilfunkanbieter die Infrastruktur nutzen und die Gemeinde auf diesem Weg ein zeitgemäßes Handynetz bekommt.

Fehlende Struktur

Etwas schwieriger stellte Stöber die Situation beim Glasfaserausbau dar. Dieses Thema wird natürlich auch in Wang diskutiert, da heuer einiges in den Nachbarkommunen Mauern und Moosburg passieren soll. Da Wang die Moosburger Postleitzahl hat, wurden für den Ausbau in der Nachbarstadt auch einige Haushalte mit Werbung kontaktiert. „Ein eigenwirtschaftlicher Ausbau bei uns ist nicht möglich“, sagte der Bürgermeister, „dafür fehlt uns die Struktur.“

Die Ortsteile der Flächengemeinde liegen weit auseinander und sind geprägt von Einfamilienhäusern. Im Gegensatz zu Wohngebieten mit Mehrfamilienhäusern haben die Unternehmen deutlich weniger Kundenpotenzial. Markus Stöber machte dennoch deutlich, dass sich die Gemeinde um die Förderprogramme von Bund und Land bemühe, damit die zeitgemäßen Internetgeschwindigkeiten auch in den Ortschaften der Gemeinde Wang ankommen.

