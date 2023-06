Dreijähriger läuft in Wang plötzlich auf die Straße: Auto fährt über seinen Fuß

Kind verletzt ins Krankenhaus gebracht

Diesen Tag werden die Eltern eines Dreijährigen nie vergessen: Als die Familie in Wang am Straßenrand wartete, machte der Sohn plötzlich einen Schritt auf die Straße.

Wang - Ein Unglück im Straßenverkehr hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 16.10 Uhr in der Gemeinde Wang ereignet: Eine Landshuterin (23) war mit ihrem VW Passat auf der Isarstraße in Volkmannsdorferau von Moosburg kommend in Richtung Bahnübergang unterwegs.

Vater bekam den Sohn noch zu packen - Kind trotzdem verletzt

Zum gleichen Zeitpunkt wartete eine Familie aus dem Kreis Landshut verkehrsbedingt mit ihrem dreijährigen Sohn auf Höhe des Feldwegs vor der Isarbrücke am Straßenrand, bis die Straße zum Überqueren frei war. Dann der Schreckensmoment: Plötzlich lief das Kind auf die Fahrbahn. Obwohl der Vater seinen Sohn noch packen konnte und ihn festhielt, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und somit auch nicht verhindern, dass sie mit ihrem Wagen über einen Fuß des kleinen Buben fuhr.

Dreijähriger mit Rettungswagen in Krankenhaus gebracht

Das Kind zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schock dürfte bei den Eltern immer noch tief sitzen.

ft