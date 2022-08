Eine Ortschaft hält zusammen – damals wie heute: Bergen feiert 1300. Geburtstag

Partynacht und Festsonntag

Von Nico Bauer schließen

Die kleine Ortschaft Bergen kam zwei Tage lang groß heraus. Aus einem klein angedachten Fest wurde eine große Party, mit der man das 1300-jährige Bestehen feierte.

Bergen - „Wir sind mit 230 Einwohnern ein kleines Dorf, in dem sich alle noch kennen und jeder jedem hilft“, sagte Gregor Schwaiger, der Mitglied des Festausschusses und so etwas wie die wandelnde Dorfchronik ist. Seine Worte bestätigten die Mitglieder der drei Vereine (Radsportler, Schützen, Krieger) in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Erst wurde mit einigen hundert Besuchern eine lange Party gefeiert und dann gleich in der Nacht noch das Zelt umgebaut. Die Partybar kam raus und die Tische für den Festsonntag hinein. Nach dem Gottesdienst zeigte sich nur die überschaubare Bevölkerung beim Festzug. Nahezu ganz Bergen war Teil des Umzugs, sodass fast ausschließlich Straßenabsicherer der Feuerwehr das winkende Publikum bildeten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Beim Festgottesdienst in der Kirche zeigte Gregor Schwaiger mit einem kleinen Geschichtsvortrag auf, dass man 1300 Jahre Bergen und 1200 Jahre Schutzkirche feiere. 822 wurde die Turmkirche mit dem Altar unter dem Turm errichtet.

Ortschaft zwischen Haag und Moosburg auf Wanger Flur

Die dortigen Wände wurden 1,58 Meter dick gebaut, um den Menschen bei feindlichen Angriffen Schutz zu bieten. Überhaupt sagt der örtliche Historiker mit Blick auf viele Funde im Bergener Boden, dass dieser Flecken Erde schon seit 4000, 6000 oder vielleicht 8000 Jahren bewohnt ist. Und Schwaiger stellt grinsend fest, „dass die Römer auf dem Weg von Augsburg nach Regensburg einen weiten Bogen um Bergen gemacht haben. Wir waren eben wie ein gallisches Dorf.“

Die Ortschaft liegt gefühlt zwischen Haag und Moosburg, gehört aber zu der Flächengemeinde Wang. Enge Verbindungen hat man vor allem mit dem Nachbarort Seedorf (Gemeinde Haag). „Dort war immer die Schickeria“, witzelt Schwaiger und erinnert an die einstige Wirtschaft dort. Der Radsportverein Bergen wurde auch in Seedorf gegründet.

Das Bergener Jubiläumsfest wurde deutlich größer als anfangs angedacht, aber die Dorfgemeinschaft hat alles richtig gemacht. Und auch Wangs Bürgermeister Markus Stöber war sich sicher, „dass die Menschen vor unglaublichen 6000 Jahren hier gerne gelebt und so wie heute zusammengehalten haben“. Er sagte zu, dass sich die Gemeinde auch mit ein paar Euro an Verschönerungsmaßnahmen im Ort beteiligen werde. Heuer soll rund um die Kirche ein Treffpunkt für die Dorfbevölkerung geschaffen und das Vereinsheim barrierefrei umgebaut werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.