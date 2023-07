„Man mag es kaum glauben“: Bauarbeiten am Ligeder Berg in Wang starten - Vollsperrung

Nach jahrelangen Vorbereitungen können jetzt endlich die Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Hangstraße am Ligeder Berg in Wang beginnen. Der Abschnitt ist voll gesperrt.

Am Ligeder Berg in Wang herrscht seit Jahren Ungewissheit, wie es mit der Hangstraße weiter geht. Nun beginnen tatsächlich die Bauarbeiten - und eine Vollsperrung.

Wang – Jahrelang ist diskutiert, geprüft und geplant worden – mit dem Ergebnis, dass die Bauarbeiten am Ligeder Berg in Wang nun definitiv und endlich beginnen. Die Staatsstraße ist bereits gesperrt und eine weitläufige Umfahrung eingerichtet. Bis November soll die unendliche Geschichte von Wang so doch noch ein spätes Happy-End bekommen.

Mit dem Verweis auf einen abrutschenden Hang wurde die Staatsstraße am 19. Dezember 2017 aus dem Nichts gesperrt. Unterhalb des steilen Hangs befindet sich die Bahnstrecke und oberhalb die Staatsstraße. Gemeinde und Bahn waren sich sicher, dass der Hang sich nicht verändert, sondern nur der Gehweg auf der Hangseite abgesackt ist. Es folgten fünf Jahre mit Messungen, bei denen die Vermutung der Kommune und Bahn bestätigt wurde.

Und nun wird endlich gebaut. Der für die Anlieger nicht so wichtige Gehweg an der Hangseite wird entfernt und die dann verbreiterte Straße erneuert. Das hat den Vorteil, dass die gefährliche Kurve am Ligeder Stadl entschärft werden kann. Im Zuge der Maßnahme werden auch zwei Fußgängerampeln installiert und vier Bushaltestellen barrierefrei gestaltet.

Bürgermeister Stöber übt sich in Galgenhumor

„Man mag es kaum glauben“, scherzte Bürgermeister Markus Stöber: „Geduld ist die Schwester des Erfolgs.“ Der Rathauschef ist froh, dass nun die Baufirma vor Ort ist. Dieser Tage wird der Asphalt aufgerissen und während den Betriebsferien finden die Arbeiten an den verschiedenen Sparten unter der Straße statt. „Ich gehe davon aus, dass die Baustelle im November abgeschlossen werden kann“, sagte Stöber. Für die finalen Teerarbeiten brauche es gewisse Temperaturen, weshalb wochenlange Verzögerungen einen Baustopp im Winter mit sich bringen könnten.

Während der Bauzeit wird die Staatsstraße komplett gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über die Moosburger Umfahrung (Staatsstraße 2085), die Strecke Freising-Landshut mit der Isarbrücke (Staatsstraße 2350) und dann die beim Gewerbegebiet Degernpoint abzweigende Straße über Volkmannsdorferau (Kreisstraße FS 17). Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

