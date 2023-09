Nach Unfallflucht geklaut und gedroht - 29-Jähriger wütet in Wang und endet im Klinikum

Teilen

Die Polizei muss einen 29-Jährigen in einer „psychischen Ausnahmesituation“ ins Klinikum bringen (Symbolbild). © Wilfried Wirth/Imago

Erst baute er einen Unfall, drang in ein Anwesen in Wang ein, klaute dort Bier und bedrohte eine Frau. Die Polizei traf den 29-Jährigen schließlich in Badehose an.

Wang - Ein zunächst völlig unbekannter Mann ist am Montag gegen 18.50 Uhr unbefugt in ein Anwesen in der Gemeinde Wang eingedrungen und klaute dort eine Flasche Bier. Als er von der Bewohnerin angesprochen wurde, bedrängte und bedrohte er diese laut Polizei in sehr massiver Weise. Daraufhin verließ er jedoch die Wohnung – und beschädigte dabei noch einen abgestellten Motorroller.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Polizei findet Mann in Badehose vor

Bei einer Fahndung durch die Polizei konnten Streifenbeamte dann einen 29-Jährigen aus dem Landkreis antreffen. Der Mann trug mittlerweile nur noch eine Badehose. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte er bereits gegen 18 Uhr in Moosburg, im Kreuzungsbereich Landshuter Straße/St 2350, einen Auffahrunfall verursacht und war dann geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, verletzt wurde niemand.

Der 29-Jährige dürfte sich während der Tathandlungen in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Er wurde deshalb in einer Klinik untergebracht.

pi

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.