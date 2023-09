Navis geht nach Wang: Moosburger Hilfsorganisation zieht um

Von: Andrea Hermann

Neue Heimat für die Hilfsorganisation: Navis bezieht in diesen Tagen die Räume einer ehemaligen Metallschleiferei an der Mauerner Straße in Wang. © ALBRECHT

Die Hilfsorganisation Navis hatte ihr Lager bislang an der Moosburger Bahnhofstraße. Doch dieser Standort ist für den Verein nun Geschichte.

Moosburg/Wang – Nahezu unbemerkt bezieht die Hilfsorganisation Navis derzeit ihre neuen Räume: Nachdem man die bisherigen Lagerräume an der Bahnhofstraße in Moosburg Ende März räumen musste und zwischenzeitlich bei Holz Kohn in Wang untergekommen war, findet dieser Tage der Umzug in die neue Unterkunft an der Mauerner Straße in Wang statt. Das berichtete der einstige Vorsitzende der Hilfsorganisation Navis, Wolfgang Wagner, am Mittwochabend beim Blaulichtgespräch, zu dem Staatsminister Florian Herrmann – wie alle Jahre – die Hilfsorganisationen eingeladen hatte.

Neue Pläne für das Lager an Moosburgs Bahnhofstraße

Der Besitzer der Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße wolle das Gebäude sanieren und anschließend das gesamte Areal vermieten, berichtete Wagner im FT-Gespräch. Deshalb mussten die Lagerräume Ende März geräumt und das Material zwischengelagert werden. Bei Holz Kohn in Zieglberg fand man eine vorübergehende Bleibe, bis Navis nun die Räume einer ehemaligen Metallschleiferei an der Mauerner Straße beziehen kann – offiziell zum 1. September.

Der Umzug, so Wagner, sei bereits in vollem Gang. Feldhospital, Zelte in diversen Größen, die schweren Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Notstromaggregate und vieles weitere Material muss verpackt und in die neuen Räume transportiert werden. Ein Kraftakt für die Mitglieder – der zweite binnen weniger Monate.

Der Hilfsverein zählt momentan 350 aktive Mitglieder

Wolfgang Wagner ist voll des Lobes für die Aktiven: Den Umzug im Frühjahr hätten die Ehrenamtlichen an zwei Wochenenden gestemmt, und alles sei „wie am Schnürchen gelaufen“. Und auch dieses Mal packen viele Helfer mit an, um den Umzug der Hilfsoganisation reibungslos über die Bühne zu bekommen. Wagner ist stolz auf den Verein, der aktuell rund 560 Mitglieder zähle, darunter etwa 350 Aktive.

Die neuen Räume sind laut Wagner „ideal“: Nicht nur, dass das Gelände gut zu erreichen sei und über viele Parkplätze verfüge – künftig werde es auch einen Lehrsaal geben. Diesen habe man am früheren Standort nicht gehabt. Auch Platz für ein Büro gibt es im „neuen“ Haus.

Wenn der Umzug vollzogen und wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, soll es auch eine offizielle Einweihungsfeier geben, kündigte Wagner an – wohl aber erst im Oktober oder November.

Gut zu wissen Wer mehr über die Hilfsorganisation Navis erfahren möchte, kann sich im Internet unter www.navisev.de informieren.

