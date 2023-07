Ortsdurchfahrt komplett gesperrt: St2045 in Volkmannsdorf wird bis Ende 2023 umgebaut

Teilen

Voraussichtlich am 24. Juli beginnen die Bauarbeiten in Volkmannsdorf. Symbolbild © Florian Gaertner

Großbaustelle in Volkmannsdorf: Das Staatliche Bauamt baut die St2045 um. Die Ortsdurchfahrt ist deshalb bald komplett gesperrt.

Volkmannsdorf – Die Ortsdurchfahrt Volkmannsdorf (Gemeinde Wang) wird saniert. Was das für Bürger und Verkehr bis Ende des Jahres bedeutet, erklärt das Staatliche Bauamt Freising.

Schäden an der Südseite der Staatsstraße 2045 und am südseitigen Gehweg und Verformungen an der Schutzplanke entlang der Staatsstraße 2045 führten dazu, dass der Verkehr in der Ortsdurchfahrt Volkmannsdorf durch eine Ampelsteuerung (Einbahnregelung) geregelt werden musste. Das Bauamt Freising plant nun den Umbau der Ortsdurchfahrt entlang der St2045, um die derzeitige Verkehrssituation in diesem Bereich zu beheben.

Zwischen Pfarrkirche und Einmündung Isarstraße wird gebaut

Konkret erstreckt sich die Maßnahme von der Pfarrkirche St. Laurentius über den Ligeder Stadl hinaus bis zur Einmündung der Isarstraße (FS17). „Von 2020 bis 2022 wurde ein erweitertes Monitoring zur Hangüberwachung durchgeführt“, erläutert Bauamtssprecher Marcus Dörner. Während des Monitorings habe man keine signifikanten Hangbewegungen feststellen können. Unter bestimmten Voraussetzungen, etwa dem Abrücken der Fahrbahnkante von der Hangkante, habe man somit auf eine umfangreiche Hangvernagelung verzichten können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was nun passiert: „Im Zuge der Umsetzung dieser Auflagen wird die Fahrbahn von der Hangkante abgerückt, ein Teil des Gehwegs auf der Hangseite auf die Nordseite der St2045 verlegt und neue Fußgängerüberwege geschaffen. Im Bereich des Ligeder Stadls wird die Fahrbahn verbreitert und die Straßenentwässerung sowie die Befahrbarkeit der engen Kurve verbessert“, so Dörner. Überdies sollen die Fußgängerüberwege mit Blindenleitsystemen ausgestattet und zwei Fußgängerampelanlagen errichtet werden. Hinzu kommen vier neue barrierefreie Bushaltestellen.

Ab kommender Woche soll gebaut werden

Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 24. Juli, und sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Aufgrund der Vollsperrung kommt es in diesem Zeitraum zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Bauamt bittet, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und die Anweisungen der Verkehrsführung zu beachten. Die Infotafeln werden demnächst aufgestellt. Der Verkehr von Landshut in Richtung Wang nutzt in den kommenden Monaten die ausgeschilderte Umleitung über die Kreisstraße FS17 und die Staatsstraßen St2350, St2054 und St2085. Für den Verkehr in entgegengesetzter Richtung in Richtung Landshut gilt die Umleitung über die St2085, St2054, St2350 und die FS17. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.