Pfettrach-Brückenbau zwischen Mauern und Wang: Nach Ostern droht Verkehrschaos

Die Umfahrung der Brückenbaustelle an der Pfettrach zwischen Wang und Mauern sorgt schon jetzt für Verkehrsprobleme. Die dürften sich bald noch verschärfen.

Zieglberg – Seit vielen Monaten wird die Brücke über die Pfettrach neu gebaut. Zum Ende der Bauzeit an der Staatsstraße zwischen Moosburg und Mauern kommt noch einmal das ganz große Chaos: Nach den Osterferien geht die Fertigstellung in die Schlussphase und dann ist auch die von allen genutzte Umfahrung über die Bachstraße (Gemeinde Wang) gesperrt.

Diese Nachricht überbrachte der Mauerner Bürgermeister Georg Krojer seinem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend. Die Komplettsperrung der Staatsstraße soll nach den Osterferien in Angriff genommen werden und ist vorgesehen für den Zeitraum von Dienstag, 23. April, bis zum Freitag, 3. Mai. In besagten Tagen werden dann auch Umleitungen für den Linienbus eingerichtet – lediglich für den Schulbus soll es eine Sondererlaubnis geben.



Gute Nachrichten gibt es derweil für die junge Generation in Mauern: Dort wird derzeit an einer neuen Freizeitanlage gebaut. Sogar die Feuerwehr rückte dafür an.

