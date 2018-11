Scheune neben Wohnhaus brennt: Feuerwehreinsatz in Thulbach bei Wang

Feuerwehren und Rettungskräfte sind derzeit in Thulbach bei Wang im Einsatz: Dort brennt laut Polizei eine Scheune in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus.

Der Alarm bei den Einsatzkräften wurde um 6.19 Uhr ausgelöst: In den frühen Morgenstunden ist am Dienstag ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Anlage in Thulbach (Gemeinde Wang, Kreis Freising) ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bestätigte, rückten zahlreiche umliegende Feuerwehren aus, um den Scheunenbrand zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen befindet sich die landwirtschaftliche Halle in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus, aus dem laut einer Polizei-Sprecherin auch bereits Bewohner evakuiert wurden. Brandfahnder der Kripo befinden sich derzeit noch in Anfahrt zum Einsatzort.

Weitere Infos folgen