Auf der A92: Audi SUV bremst anderen Autofahrer aus - der baut Unfall

Wegen eines Unfalls auf der A92 musste am Freitagnachmittag die Autobahnpolizei ausrücken. Symbolbild © Daniel Karmann

Der Fahrer eines Audi SUV hat einen andern Autofahrer derart ausgebremst, dass dieser einen Unfall baute. Dann flüchtete der SUV-Fahrer.

Wang - In einem Fall von Unfallflucht auf der A 92 bei Wang ermittelt die Autobahnpolizei Wörth/Isar: Der Fahrer eines weißen Audi SUV führte am Freitag gegen 14.30 Uhr kurz vor dem Baustellenbereich eine Vollbremsung aus, und zwar ohne ersichtlichen Grund, heißt es im Bericht. Infolgedessen musste ein nachfolgender Pkw-Fahrer stark abbremsen, kam nach rechts ab und kollidierte mit einer Warnbake. Dabei platzte an dem Auto ein Reifen, Felge und Frontschürze wurden beschädigt.

Der Wagen wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3100 Euro. Der Fahrer des Audi entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nun werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich mit der Autobahnpolizeistation Wörth/Isar unter Tel. (0 87 02) 9 48 29 90 in Verbindung zu setzen. ft

