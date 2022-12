Gesalzener Brief an SWM-Chef und Münchens OB kritisiert Abriss von altem Uppenborn-Kraftwerk

Von: Armin Forster

Diese Woche wurde mit dem Abriss begonnen – und die Arbeiten schreiten, wie im Bild vom Freitag zu sehen ist, zügig voran. © Josef Fuchs

Der Wanger Protest war vergebens: Das alte Uppenborn-Kraftwerk ist abgerissen. Das hat den Verantwortlichen der SWM nun auch Kritik aus der eigenen Stadt eingehandelt.

Wang – Der Abrissbagger hat zwar unwiderrufliche Tatsachen geschaffen, das alte Uppenborn-Kraftwerk bei Wang ist Geschichte. Bestehen bleibt jedoch der Unmut über das plötzliche Auslöschen des historischen Bauwerks. Nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen vor Ort herrscht Fassungslosigkeit. Auch in der Landeshauptstadt müssen sich die Verantwortlichen nun deutliche Kritik gefallen lassen.

Rückblick: Am Freitag vergangener Woche schlagen Privatleute und die Wanger Gemeindespitze um Bürgermeister Markus Stöber Alarm. Denn vor dem früheren Uppenborn-Wasserkraftwerk werden Bagger und Container in Stellung gebracht. Dabei hatten sich die Nachbarn Johann und Franz Zehentner doch bereits für den Kauf und Erhalt des Gebäudes ins Spiel gebracht. Die Bio-Landwirte im Nebenerwerb leben bereits im einstigen Arbeiterwohnhaus des Kraftwerks. Doch auf ihre schriftliche Kaufofferte für das restliche Areal haben die Eigentümer – die Stadtwerke München – nie reagiert.

Vergebliches Hoffen auf Sinneswandel

Die Brüder und Bürgermeister Stöber, der in Absprache mit den Kaufinteressenten in dem Gebäude gern ein Museum für Wasserkraft und historische Elektrizitätsgewinnung errichten will, erreichen immerhin, dass der Baggerführer einen Zeitaufschub bis Montag gewährt. Doch über das Wochenende kommt kein Sinneswandel zustande – und Montagfrüh starten die Abbrucharbeiten.

Vergangene Woche stand das alte Uppenborn-Wasserkraftwerk nahe Wang noch. © Archiv: nb

Über den Onlineartikel unserer Zeitung wurde auch Klaus Bäumler von den Abrissplänen aufgeschreckt. Als Vertreter des „Münchner Forum – Diskussionsforum für Entwicklungsfragen e.V.“ in der Isar-Allianz und im Bündnis Walchensee-Dialog ist ihm der Erhalt von historisch prägender Infrastruktur wie dem alten Uppenborn-Kraftwerk ein großes Anliegen. Und so verfasste er noch am Montag ein Schreiben an SWM-Chef Florian Bieberbach sowie an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke.

Bäumler beginnt seinen Brief mit einer ungläubigen Frage: „Sind Sie über diesen Vorgang informiert und erfolgt der Abbruch des historischen Bauwerks [...] mit Ihrem Einverständnis?“ Die Stadtwerke München seien nämlich dabei, „das älteste Münchner Wasserkraftwerk an der Isar abzureißen“. Der Autor der Zeilen zeigt sich bestens informiert und führt mit Quellenangaben aus, weshalb die Anlage in seinen Augen von besonderer Bedeutung ist. „Mit der ersten 50.000-Volt-Drehstromübertragung Deutschlands wurde über eine 53 Kilometer lange Hochspannungsleitung der im Uppenborn-Kraftwerk gewonnene Strom nach München übertragen.“ Am Beispiel des 1930/31 errichteten und später stillgelegten Umspannwerks an der Münchner Gysslingstraße im Englischen Garten verweist Klaus Bäumler darauf, dass selbst jüngere Anlagen der Stadtwerke heute als technisches Baudenkmal klassifiziert seien.

Auf „rigorose Art und Weise“ durchgesetzt

„Es ist nicht nachvollziehbar, in welcher rigorosen Art und Weise die SWM den Abbruch des ältesten Wasserkraftwerks an der Isar durchsetzen. Die Idee der Gemeinde Wang, in dem historischen Wasserkraftwerk ein Museum zur Wasserkraftnutzung an der Isar einzurichten, ist absolut unterstützenswert.“ Das entspreche auch „exakt der Zielsetzung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes“. Im Bereich des Münchner Gasteigs HP8 mit der Isarphilharmonie sei eine derartige Umnutzung auf dem Areal der Stadtwerke „vorbildlich und vorbildhaft gelungen“, so Bäumler.

Die Nachricht vom inzwischen laufenden Abriss hat bei ihm großes Bedauern ausgelöst. Klaus Bäumler, so sagt er im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt, ist es dennoch ein Anliegen, „die Solidarität mit den engagierten Persönlichkeiten“ öffentlich zu machen.

