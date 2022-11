Wang darf Fläche aus Landschaftsschutzgebiet herauslösen

Von: Andreas Beschorner

Die Gemeinde Wang kann eine Fläche, die sich bislang in einem Landschaftsschutzgebiet befunden hat, umwidmen. (Symbolbild) © Andrea Jaksch

Als die Gemeinde Wang 2019 eine Fläche aus einem Landschaftsschutzgebiet lösen wollte, stießen die Pläne beim Landkreis auf Ablehnung. Das hat sich nun geändert.

Wang/Freising – Wenn Gemeinden beim Landkreis beantragen, Flächen aus einem Landschaftsschutzgebiet herauszunehmen, dann ist das oft eine heikle Angelegenheit. Nicht anders im Fall der Gemeinde Wang, die erstmals im Dezember 2019 beantragte, eine rund ein Hektar große Fläche aus dem LSG „Ampertal im Landkreis Freising“ herauszulösen. Dadurch sollte der Bau einer Halle und damit einhergehend westlich der Halle ein Lückenschluss des Radwegs von Mauern nach Moosburg entlang der Staatsstraße St2085 ermöglicht werden. Jetzt, drei Jahre später, ist die Sache zu einem versöhnlichen Abschluss gekommen, hat der Kreistag der Herausnahme zugestimmt.

Der Antrag von 2019 sei, so der Rückblick, „über das Erforderliche hinaus gegangen“, habe vor allem keine Kompensationsflächen beziehungsweise Überlegungen zur Kompensation beinhaltet, hieß es im Sachvortrag. Die Verwaltung habe daher dem ursprünglichen Antrag ablehnend gegenüber gestanden, der Planungsausschuss des Landkreises habe im März 2021 den Antrag deshalb zurückgestellt.

Antrag nochmals angepasst und präzisiert

Gleichzeitig sei die Verwaltung beauftragt worden, weitere Informationen zu der Halle und den sonstigen Hintergründen des Vorhabens zu beschaffen und den Antrag dann wieder zur Behandlung vorzulegen. Dem sei die Verwaltung nachgekommen, zudem habe die Gemeinde Wang in Absprache mit der Verwaltung den Antrag „nochmals angepasst und präzisiert“. Die Anpassungen bestünden vor allem in der Reduzierung der ursprünglich zur Herausnahme beantragten Flächen auf eine Größe von 0,7 Hektar und in der Beantragung der Hereinnahme einer Kompensationsfläche von rund 3,2 Hektar in das Landschaftsschutzgebiet entlang des sogenannten Tapesinger Grabens, um einen Flächen- und Funktionsausgleich sicherzustellen.

Außerdem habe man weitere Zielsetzungen im Umgriff des Antrags einbezogen, habe beispielsweise eine Lösung für den fehlenden Radweg-Lückenschlüsse (Richtung Ländl und Richtung Mauern) sowie des Straßenausbaus an der St2085 (Kreuzungsumbau und Streckenertüchtigung) durch das Staatliche Bauamt Freising gefunden. So wurde zusätzlich eine Einigung zwischen dem Grundeigentümer, der Gemeinde Wang und dem Staatlichen Bauamt über die erforderlichen Eigentumsübergänge für die geplante Entschärfung der unübersichtlichen und gefahrenträchtigen Einmündung der Staatsstraße St2085 in die Kreisstraße FS28 beziehungsweise in die Staatsstraße St2045 erzielt.

Linken-Kreisrat zollt der Verwaltung seinen „Respekt“

All das hat nun dazu geführt, dass erst der Planungsausschuss und jetzt auch der Kreistag dem (neuen) Antrag der Gemeinde einstimmig Grünes Licht erteilt hat. Explizit Lob für die Landkreisverwaltung gab es von Kreisrat Albert Schindlbeck (Linke): Wenn man sich die Verhandlungen ansehe, dann merke man, dass sich bei der Verwaltung immer mehr eine „Sensibilität“ bei der Herausnahme von Flächen aus den LSG einstelle: „Respekt!“

