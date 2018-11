Falscher Polizist bedrängt Paar in Wang – ein Detail macht die beiden stutzig

Ein falscher Polizist hat in Wang für Verunsicherung gesorgt und ein Paar mit Blaulicht gestoppt. Die beiden ließen sich nicht einschüchtern - ein Detail machte sie stutzig.

Wang – Ein falscher Polizist hat in Wang für Verunsicherung gesorgt. Wie die (echte) Polizei berichtet, erschien am Dienstag ein 48-Jähriger und seine Begleiterin (47) auf der Moosburger Wache und meldete einen obskuren Vorfall vom Donnerstag vergangener Woche. Da seien sie gegen 18.45 Uhr in der Isarstraße von einem zivilen Audi A 4 mit Blaulicht gestoppt worden. Der Fahrer habe sich als Polizist ausgegeben, die Ausweise verlangt und dem Fahrer vorgeworfen, er habe ihn „geschnitten“.

Die Tatsache, dass der „Polizist“ alleine war und einige Gesichts-Piercings hatte, ließen bei dem Paar Zweifel aufkommen. Aufgrund des Mainburger Kennzeichens wurde der betrügerische „Kollege“ rasch ermittelt. Es handelt sich um einen Mainburger (41) mit einem „offenbar ausgeprägten Geltungsbedürfnis“, so die Polizei. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Amtsanmaßung. ft

