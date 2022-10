Seltsame Geräusche: Polizei entdeckt illegale Einreisende in verplombtem Lkw

In einem Lkw entdeckte die Moosburger Polizei drei Männer, die illegal nach Deutschland eingereist sind. © Daniel Karmann/dpa

Die Moosburger Polizei machte in einem Lkw in Wang eine ungewöhnliche Entdeckung: Ein Lkw transportierte illegale Fracht.

Wang – Der Moosburger Polizei wurde am Montagabend gegen 20 Uhr mitgeteilt, dass sich im Auflieger eines bulgarischen Sattelzugs Personen befinden sollen – offenbar aufgrund verdächtiger Geräusche. Als die Beamten im Gewerbepark Spörerau den verplombten Kofferaufbau öffneten, stellten sie fest, dass sich dort tatsächlich zwei 20-Jährige und ein 25-Jähriger versteckt hielten.

Die drei Afghanen und der bulgarische Trucker (50) wurden zunächst auf die Moosburger Wache gebracht. Gegen die drei illegal eingereisten Männer mussten Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet werden. Laut Bericht gaben sie an, dass sie sich bereits in Serbien in den Sattelauflieger begeben hätten. Dies wurde ihnen wohl nach Zahlung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags von einem bisher unbekannten Täter ermöglicht.

Lkw-Fahrer wusste nichts von blinden Passgieren

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Lkw-Fahrer keine Kenntnis von seinen blinden Passagieren hatte, sodass er nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden konnte. Die drei Afghanen wurden schließlich an eine Aufnahmeeinrichtung verwiesen. ft

