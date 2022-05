VW landet auf Dach, zwei Autos kollidieren frontal: Doppelter Unfall in Wang

Nach Wang musste die Polizei am Samstag ausrücken. © Symbolfoto / dpa

Zwei Mal kurz hintereinander hat es in Wang gekracht: Drei Menschen wurden verletzt, vier Fahrzeuge massiv in Mitleidenschaft gezogen.

Wang - In Wang hat es am Samstag zwei Mal gekracht: Um 11.50 Uhr fuhr eine Moosburgerin (49) mit ihrem VW auf der Kreisstraße 17 von Volkmannsdorferau Richtung Moosburg. Eine Moosburgerin (56) war mit ihrem Audi in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kollidierten die Autos frontal. Beide Frauen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Pkw mussten abgeschleppt werden, Gesamtschaden: rund 20 000 Euro.

Knapp zwei Stunden später wollte sich ein Hörgertshausener (20) mit seinem Mitsubishi von der Bushaltestelle an der Staatsstraße 2085 Richtung Zieglberg in den Verkehr einfädeln, übersah aber den VW einer 51-Jährigen. Er rammte den VW derart, dass er sich überschlug und auf dem Dach landete. Die Frau kam mit Verdacht auf ein Schleudertrauma ins Krankenhaus, der Mann kam mit Kratzern davon. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. ft

