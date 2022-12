Weihnachtliches Wunderland in Haag

Teilen

Der Duft von gebrannten Mandeln und Kinderpunsch lag beim Stand der Tischtennisjugend in der Luft. © Martin

Weihnachten lag am Sonntag in Haag in der Luft über dem Dorfplatz. Endlich wieder Weihnachtsmarkt! Das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen.

Haag - In ein weihnachtliches Wunderland verwandelte sich am zweiten Adventssonntag der Dorfplatz in Haag. An zahlreichen Ständen gab es Punsch und Glühwein zum Aufwärmen, Kulinarisches von der Bratwurstsemmel über Pizza bis hin zu Waffeln und gebrannte Mandeln sowie Kunsthandwerk. Bei einem kleinen Kulturprogramm ließen sich die Haager Bürger beim Advents- und Weihnachtsmarkt musikalisch verwöhnen.

An den einzelnen Verkaufsständen war zu erkennen, wie viel Herzblut die Haager Vereine wieder in die vorweihnachtliche Veranstaltung gesteckt hatten. Ganz köstlich duftete es etwa bei der Tischtennisjugend. Stilecht hatten die jungen Leute frisch gebrannte Mandeln in Tütchen abgefüllt. Bei den Burschen waren diejenigen richtig, denen der Sinn nach Deftigem stand: Bratwurst in der Semmel. Seinem Glück auf die Sprünge helfen konnte man beim Haager Frauenbund: Dessen Los-Stand lockte viele Besucher an. Seit vier Uhr morgens waren die Mitglieder der Fischfreunde Haag auf den Beinen, um den Teig für die vielen Pizzaschnitten anzusetzen, die reißenden Absatz fanden.

Bastel- und Malangebote für die Kinder hatten die Mitarbeiterinnen der Kita in Haag vorbereitet. Leuchtende Augen gab es im Ausstellungsraum des Rathauses. Nicht nur die Kinder staunten da über die detailgetreue Nachbildung von charakteristischen Hopfenlandschaften. Der Interessenverein Hallertauer Modelleisenbahner hatte über hundert Meter Module aufgebaut, auf denen man nachvollziehen konnte, wie die Lokalbahn „s’Holledauer Bockerl“ früher durch die Hallertau gefahren war. Sogar der ehemalige Bahnhof von Haag wurde maßstäblich nachgebaut. Die bezaubernde Miniaturwelt wollte sich keiner entgehen lassen.

Weil zu einem Christkindlmarkt auch Musik gehört, interpretierte das Jugendblasorchester des Musikvereins Zolling weihnachtliche Weisen. Unter Leitung von Korbinian Huber jun. zeigten auch die Kleinen des Kinderchors St. Laurentius ihr Können – zur Freude der stolzen Eltern und Großeltern. Zur späten Stunde stattete der Nikolaus noch seinen Besuch ab. Aus seinem gefüllten Jutesack zauberte er kleine Überraschungen für die Kinder.

Maria Martin