Wer hat Kreszentia Moser erschossen? Auf Spurensuche von historischer Bluttat in Giggenhausen

Hier ereignete sich die Bluttat: das Tafernwirtsgebäude mit dem Stadel (hinten rechts), in dem die Leiche von Kreszentia Moser gefunden wurde. © Archiv Siggi Schuhbauer

Vor 140 Jahren ereignete sich in Giggenhausen ein spektakulärer (Selbst-)Mordfall, der bis heute ungeklärt ist. Heimatforscher Ernst Keller war auf Spurensuche.

Giggenhausen – Ein Grabstein, ein vorgetäuschter Selbstmord und die Flucht eines Verdächtigen nach Amerika: Was auf den ersten Blick wie ein Agatha-Christie-Kriminalfall ausschauen mag, war vor über 140 Jahren blutige Realität – und zwar in Giggenhausen. Der spektakuläre Fall ist letztendlich bis zum heutigen Tag ungeklärt.

Wer sich auf Spurensuche zu einem rätselhaften historischen Kriminalfall in Neufahrn begeben will, beginnt am besten in der Flur Moosmühle. Dort ist nämlich nach wie vor ein alter Grabstein zu finden. Ein Stein, der von einem aufgelassenen Familiengrab aus dem Friedhof Giggenhausen stammt.

Mit diesem Grabstein beginnt die Spurensuche. © kel

Ein Grabstein und seine mysteriöse Geschichte

Der Grund für das Aufbewahren dürfte möglicherweise an der teilweise ungeklärten Geschichte liegen, die sich hinter dieser Inschrift verbirgt und die für spätere Generationen nicht in Vergessenheit geraten sollte. Doch welche geheimnisvolle Geschichte erzählt dieser Grabstein nun eigentlich? Es ist die Geschichte von Kreszentia Moser; einer Frau, die mit gerade mal 21 Jahren ihr Leben lassen musste. Mehr über ihren frühen Tod verrät ein Blick in das Sterbebuch der Pfarrei Massenhausen.

Dort vermerkte der damalige Pfarrer Boldinger: „Kreszentia Moser wurde den 17. Jenner 1886 nach 1 Uhr nachmittags im Weizenviertel des Stadels des Tafernwirtsgebäudes, wo sie im Dienste stand, erschossen aufgefunden.“ Eine wichtige Frage stand im Raum: War es Mord oder doch ein Freitod? Einige Umstände und Befragungen nach dem Auffinden der Leiche deuteten wohl auf einen Suizid hin, eine amtlich festgestellte Todesursache durch das Gericht lag zudem noch nicht vor. Dennoch entschied sich der Pfarrer zu einer Bestattung nach kirchlichem Brauch, womit seitens des Geistlichen im Grunde ein Selbstmord ausgeschlossen wurde. Bei einem Selbstmord hätte er den Leichnam nach den Vorgaben der Pfarrei nämlich außerhalb der Friedhofsmauer oder im so genannten „unschuldigen Kindergrab“ (Grab für ungetaufte Kinder) in einer Ecke des Friedhofs und ohne Trauergemeinde begraben müssen.

Großes Aufsehen wegen vieler rätselhafter Umstände

Der Tod der jungen Sattlerstochter sorgte aufgrund der vielen rätselhaften Umstände für großes Aufsehen. So reisten sogar einige Journalisten aus weiter entfernten Teilen des Königreichs nach Giggenhausen. Ihren Berichten zufolge konnte der Tathergang wie folgt grob rekonstruiert werden: Am Sonntag, 17. Januar 1886, traf sich ein gewisser Blasius Adldinger zusammen mit den Männern aus dem Ort wie gewöhnlich nach dem Rosenkranz um ein Uhr nachmittags zum Kegelscheiben. Das frei stehende überdachte hölzerne Kegelhaus befand sich auf der anderen Straßenseite an der Kirchgasse, unweit des Grafwirts. Es wurde Bier ausgekegelt, die gefüllten Bierkrüge hatten sich die Kegler von der Wirtschaft über der Straße mitgebracht. „Das Scheiben hatte kaum begonnen“, so die Nacherzählung, als plötzlich ein Schuss gefallen war.

Ein paar beherzte Männer ließen alles stehen und liegen und rannten in Richtung des großen Stadels, der quer zum Wirtshaus und Pferdestall an der Hofgrenze steht, und in dem der Schuss gefallen sein musste. Und tatsächlich, nach einer kurzen Suche entdeckten sie „im Getreidekammerl neben dem Dreschwagen“ eine offensichtlich erschossene Person am Boden: Es war Kreszentia Moser, Dienstmagd beim Grafwirt. Sofort wurde daraufhin die Gendarmerie verständigt.

Ein Waffe fand man zunächst nicht

Wachtmeister Nüchtern und Gendarm Vitztum nahmen Tatort und Leiche in Augenschein und gaben zu Protokoll, dass „der Unglücklichen allen Anzeichen nach eine Revolverkugel durch das Herz gedrungen“ sei und sie sich „vermutlich in gesegneten Umständen“ befinde. Wie ein Zeuge erzählte, habe sie noch beim Mittagessen um 12 Uhr „nicht das geringste auffällige Benehmen“ gezeigt. Das Kuriose: Eine Waffe wurde am Tatort (zunächst) nicht gefunden.

An Brisanz gewann der Fall allerdings, als am nächsten Tag Gendarm Vitztum nochmals in die Getreidekammer ging und er zu seinem großen Erstaunen an der Stelle, wo am Vortag die Leiche gelegen war, die vermeintliche Tatwaffe, einen Revolver, vorfand. In der Zwischenzeit war den Gendarmen auch zu Ohren gekommen, dass die erschossene Dienstmagd wohl in einem intimen Verhältnis zu Mathias Graf, einem der Wirtssöhne, gestanden habe.

Obwohl die Wirtsfamilie alles unternahm, den Mordverdacht gegen Mathias zu entkräften und sogar „um Zeugen zu Gunsten ihres Sohnes“ warb, wurde dieser noch am gleichen Tag verhaftet und in die Freisinger Fronfeste (Gefängnis) eingeliefert. Seine Untersuchungshaft endete allerdings schnell – nämlich bereits am 20. Februar 1886, rund einen Monat nach seiner Verhaftung. Die Zeitungen berichten daraufhin landauf und landab, dass das Landgericht München II das Verfahren gegen Mathias Graf, offenbar mangels Beweise, „außer Verfolgung gesetzt“, also eingestellt hat.

Mutter und Schwester waren entsetzt

Diese Entscheidung löste eine Welle der Entrüstung aus. Vor allem die Mutter der Ermordeten, die 52-jährige Sattlersfrau Katharina Moser und die ledige Schwester Anna Moser, eine 23-jährige Pfarrhaushälterin, erzählten fortwährend im ganzen Orte herum, Mathias Graf sei nicht nur der Vater des Kindes, sondern auch der Mörder. Um sich endlich Ruhe zu verschaffen, erhob nun der Wirtssohn seinerseits Klage gegen die beiden Frauen – und zwar wegen „verleumderischer Beleidigung“.

Gendarmen-Aussage brachte die Wende

Am 28. Mai 1886 wurden deshalb Mutter und Tochter Moser vom Schöffengericht Freising zu je 20 Mark Geldstrafe verurteilt, woraufhin sie aber in Berufung gingen. Zur Berufungsverhandlung hat das Landgericht München II am 6. August 1886 den „erfahrenen und geradlinigen Gendarmen“ Vitztum vorgeladen. Und der legte, wie die „Neuesten Nachrichten“ berichteten, gleich los: „Auf Grund meiner Recherchen stelle ich einen Selbstmord der Kreszentia Moser entschieden in Abrede.“ Auch weiteres sei ihm verdächtig vorgekommen – etwa der spät gefundene Revolver, wie auch das Bemühen der Wirtsleute um „falsche Zeugen“.

Der Auftritt des Gendarmen überzeugte den Richter. Am 8. August 1886 wurde Mathias Graf wegen „dringenden Verdachts, gegen die Kreszentia Moser ein Verbrechen wider das Leben begangen zu haben“ erneut verhaftet. Über den weiteren Verlauf der Geschichte fehlen jegliche schriftlichen Quellen. Bekannt sei aber, dass es zu keiner Hauptverhandlung mehr kam, weil der Beschuldigte nicht mehr greifbar war – er war schlichtweg nach Amerika ausgewandert. Wie dies trotz Inhaftierung geschehen konnte, bleibt für immer ein Rätsel.

Ernst Keller

