Wichtiger Wohnraum in der Haager Ortsmitte in Aussicht

Bevor in Haag das geplante vorhaben in der Ortsmitte realisiert werden kann, sind noch einige Dinge zu klären.

Gemeinderat segnet Bauvorhaben ab

Neuer Wohnraum soll im Ortskern der Gemeinde Haag entstehen. Der Gemeinderat ist davon begeistert. Doch bevor gebaut werden kann, ist noch einiges zu prüfen.

Haag – Eine Mischung aus vier Doppelhäusern und einem Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten ist auf einer frei stehenden Fläche an der Plörnbacherstraße in Haag geplant. Eine entsprechende Bauvoranfrage lag den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstag vor. Die Möglichkeit, Wohnraum im Ortskern zu schaffen, bewertete das Gremium einstimmig positiv. Jetzt muss die Baugenehmigungsbehörde im Freisinger Landratsamt alle bauordnungsrechtlichen Belange prüfen.

Privater Investor will Mehrfamilienhaus an der Plörnbacher Straße errichten

Viele Möglichkeiten, Wohnraum im Ortsbereich zu schaffen, gibt es in Haag nicht mehr. Die von einem privaten Investor eingereichte Bauvoranfrage sieht vor, auf Höhe der Plörnbacherstraße 21 und 23 ein Mehrfamilienhaus und vier Doppelhäuser mit Tiefgarage zu errichten, jeweils mit drei Vollgeschoßen. Die dabei entstehenden Wandhöhen würden sich in die umgebende Bebauung einfügen, bewertete die Verwaltung im Rathaus das Bauvorhaben. Die Baukörper stellten eine städtebauliche Ordnung dar, die aufgrund der umliegenden Bebauung befürwortet werden könne, so die Stellungnahme des Bauamts.

Bürgermeister Anton Geier unterstrich das. Sein Stellvertreter, Dominik Berger, betonte, dass im Ortsbereich Innenentwicklung angestrebt werde. Darauf verweise auch die Verkürzung der Abstandsflächen, die in der neuen Bayerischen Bauordnung festgelegt seien. „Wir müssen den Baudruck entlasten“, meinte Berger.

Gemeinderätin erachtet Verdichtung des Ortskerns als wichtig

Der gleichen Meinung war Gemeinderätin Elisabeth Maier. „Die Verdichtung in der Ortsmitte ist wichtig.“ Positiv bewertete sie auch, dass in dem geplanten Mehrfamilienhaus kleinere Wohneinheiten entstehen sollen. Es gebe viele Interessenten, die eine kleine Wohnung suchen. Aufgrund der Nähe zum nächsten Spielplatz an der Plörnbacherstraße könne der Bauwerber möglicherweise auf einen gesonderten Spielbereich verzichten. Mit einer Befreiung wäre die Gemeinde einverstanden, meinte Geier. Entscheiden müsse das jedoch die Bauaufsichtsbehörde im Freisinger Landratsamt. Diese wird nun vonseiten der Gemeinde Haag gebeten, das Bauvorhaben diesbezüglich zu prüfen, und auch hinsichtlich dessen Einfügens in die nähere Umgebung.

Baum „An der Stockwiese“ muss bleiben

Der Baumschutz war dem Gremium wichtig bei einem Antrag zum Neubau im Wohn- und Gewerbegebiet „An der Stockwiese“. Der Bauwerber möchte dort für eine zusätzliche Zu- und Ausfahrt einen bestehenden Baum fällen. „Irgendwann steht dann gar kein Baum mehr da“, monierte Gemeinderat Christian Engel. Auf allen umliegenden Grundstücken sei die Situation ähnlich. Da stünden hohe Bäume. Und wenn man jetzt eine Genehmigung zum Fällen erteile, könnten Anlieger möglicherweise nachziehen. Die Räte verweigerten daher mit einer Gegenstimme von Robert Schwaiger ihre Zustimmung für eine zweite Ausfahrt am Grundstück.

Der Abriss eines bestehenden Gebäudes zugunsten der Errichtung von überdachten Stellplätzen mit Mülltonnen- und Fahrradabteil auf einem Grundstück in der Ortsmitte von Inkofen bedauere man, meinte das Gremium. Der Hofcharakter auf dem landwirtschaftlichen Anwesen würde dadurch gestört. Das Bauvorhaben sei jedoch rechtlich in Ordnung. Und da gebe man natürlich das Einvernehmen, betonte Bürgermeister Anton Geier.

Grünes Licht erhielten Alfons und Katharina Maier für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf ihrem Grundstück in Hausmehring. „Ein gelungener Entwurf“ bewertete Berger den Antrag. Der Neubau wird als Ersatzbau für ein Wohnhaus mit landwirtschaftlichen Nebengebäuden errichtet. Das gemeindliche Einvernehmen wurde einstimmig erteilt.

Maria Martin

