Das wird laut - auch zur Nachtzeit: Bahn erneuert Gleise bei Marzling

Die Deutsche Bahn erneuert bei Marzling auf rund einem Kilometer Länge die Gleise. Dabei wird Anfang November auch nachts gearbeitet.

Die DB Netz AG erneuert im Rahmen des Oberbauprogramms in der Zeit von Mittwoch, 1., bis Montag, 6. November, auf der Strecke Langenbach-Freising den Gleisabschnitt auf Höhe Marzling (Kilometer 45,315 bis 44,200). Es werde daher zu Lärmbelästigungen auch während der Nachtzeit und am Wochenende kommen, kündigt die Bahn an. Zur Sicherung der Arbeiter wird nämlich ein Warnsystem eingesetzt, auf das nicht verzichtet werden darf. So sei im genannten Zeitraum mit „starken Emmissionen zu rechnen“. Man sei bemüht, „die Lärmbelästigung auf das jeweilige Mindestmaß zu reduzieren“, teilt die Bahn mit.