Wolfersdorf bewegt sich: Stadtradeln, Dorfspazieren und mehr

Kilometer sammeln, Spaß haben: Wolfersdorf war im vergangenen Jahr erstmals beim Stadtradeln am Start. Heuer geht man in die zweite Runde – und das auch in diesem Jahr wieder mit einer Besonderheit. Foto: Petra Gmeiner © Petra Gmeiner

In Wolfersdorfs gibt‘s gute Nachrichten für alle Walker und Jogger: Das Stadtradeln der Gemeinde wurde um einen weiteren Punkt ergänzt - für alle, die nicht gerne radeln.

Wolfersdorf - Wolfersdorf ist wieder mit dabei. Und nachdem man beim Stadtradeln 2021 schon etwas ganz besonderes für Senioren auf die Beine gestellt hat, wird das Programm heuer um einen weiteren Punkt ergänzt – zur Freude aller Walker und Jogger.

Als sich Wolfersdorf 2021 erstmals an der bundesweiten Aktion Stadtradeln beteiligt hatte, wollte die Initiatorin vor Ort, Gemeinderätin Maria Holzmaier, die Senioren aus diesem sportlichen Projekt nicht ausschließen – und ergänzte mit Rückendeckung der Gemeinderäte und Bürgermeisterin Anita Wölfle den Wettbewerb um den Unterpunkt „Dorfspaziergang“. So konnten nicht nur die Radler 21 Tage lang ihre Alltagswege möglichst klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen und die Anzahl der Kilometer melden, sondern auch Senioren nach dem selben Prinzip – nur eben zu Fuß.

Doch wo bleiben all diejenigen, die zwar fit sind, aber eben nicht gerne Radl fahren? Diese Frage trieb Maria Holzmaier vor der diesjährigen Anmeldung zum Stadtradeln um. Und so wird der Wettbewerb heuer um einen weiteren Punkt ergänzt. „Wir haben das ganze unter die Dachveranstaltung ,Wolfersdorf bewegt sich’ gepackt, neben dem Stadtradeln und dem Dorfspazieren gibt es jetzt auch noch den Unterpunkt ,Walking und Jogging‘ für alle Nichtradler“, erklärt Ideengeberin Holzmaier.

Neben dem gesundheitlichen Aspekt stehe der Umweltgedanke im Zentrum, erklärt sie. „Es ist nicht nur ein Gewinn für einen selbst, wenn man das Auto auch mal stehen lässt. Es ist ein Gewinn für alle Gemeindebürger, wenn weniger Verkehr auf den Straßen herrscht“, findet Holzmaier.

Die Aktion geht in diesem Jahr vom 26. Juni bis 16. Juli. Ein Zeitraum, der lange genug ist, um die Teilnehmer zu sensibilisieren, die neuen Gewohnheiten auch nach der Aktion weiter in den Alltag zu integrieren. Und so steht „Wolfersdorf bewegt sich“ für Freude an der Bewegung im Freien, für die Förderung der eigenen Gesundheit, der Verminderung des Kfz-Verkehrs, der Vermeidung von CO2-Ausstoß, für weniger Treibstoffkosten und – auch das ist Maria Holzmaier ein sehr wichtiger Punkt – für eine Steigerung des Gemeinschaftssinns. Denn angetreten wird auch heuer wieder in Gruppen, für die man dann fleißig Kilometer sammelt. Die Senioren werden durch die Aktion motiviert, rauszugehen, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. „Viele ältere Bürger waren so begeistert davon, sie hätten das Ganze im Herbst am liebsten nochmal gemacht“, erzählt Holzmaier. Und so liegen schon jetzt Anmeldungen vor.

Ein Team besteht immer mindestens aus zwei Personen. Auch Strecken, die alleine zurückgelegt werden, fließen in die Wertung mit ein. „Mir war es wichtig, dass heuer für jeden etwas dabei ist, jeder mitmachen kann – und das ist uns gelungen“, sagt Holzmaier.

Jetzt anmelden

■ Fürs Stadtradeln unter www.stadtradeln.de/wolfersdorf

■ Fürs Dorfspazieren bei Maria Holzmaier unter Tel. (0 81 68) 94 95 oder per Mail an maria.holzmaier@wolfersdorf.de

■ Fürs Walking/Jogging bei Petra Gmeiner unter Tel. (0 81 68) 99 70 34 oder per Mail an petra.gmeiner@wolfersdorf.de.

