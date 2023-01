150-Jahr-Feier: Feuerwehr Wolfersdorf ist voll im Jubiläums-Modus

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: ab (2.v.l.) Wolfgang Stark (30 Jahre), Theresa Doll (10) und Hubert Rieger (40). Gratulation gab es von der Vorstandschaft (v.l.) Andrea Burg (Schriftführerin), Michael Reffgen (2. Kommandant), Jutta Fischer (Kassierin), Martin Taschner (1. Kommandant) und Ludwig Seitzl (1. Vors. FFW-Verein). Nicht auf dem Foto: Dominik Rieger. Er wurde für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. © Maria Martin

Seit 150 Jahren leistet die Feuerwehr Wolfersdorf Dienst am Nächsten. Im Mai wird das große Gründungsfest gefeiert - mit einem Comedyabend und einem Festsonntag.

Wolfersdorf – Sie sind da, wo Hilfe gebraucht wird – und das seit 150 Jahren. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfersdorf feiert im Mai ihr großes Gründungsjubiläum. Mit einem Comedyabend am Freitag, 12. Mai, und einem Festsonntag am 14. Mai. Die Planungen laufen auf Hochtouren, wie das bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend deutlich wurde.

Kein Platz war mehr frei im Stüberl an der Stockschützenhalle, als Vorsitzender Ludwig Seitzl und Kommandant Martin Taschner über die Arbeit berichteten, die vom Festausschuss in den zurückliegenden zehn Sitzungen geleistet worden war. Ein reibungsloser Ablauf des Jubiläums sei nur „miteinander“ zu bewerkstelligen, meinten die beiden. Doch dafür stünden die Zeichen auf „Grün“. Der Zusammenhalt in der Gemeinde sei hervorragend. Das konnte Bürgermeisterin Anita Wölfle bestätigen. „Auch die Rentner werden hin’langen“, versprach sie den Floriansjüngern. „Ich kenn’ da schon einige“, meinte die Rathauschefin mit einem Augenzwinkern.

Neben der Stockschützenhalle, dem Hauptort, in dem das Fest ausgetragen werden wird, werde man zusätzlich zwei Zelte aufstellen, betonte Taschner. Eines als Küche, eines als Bar. Den „Lageplan“ hatte der Kommandant bereits mitgebracht. „Alles, was da jetzt blau eingezeichnet ist, ist koa Schwimmbad in Wolfersdorf“, meinte er und lachte. „Das sind die Flächen, die wir brauchen für das Fest.“ Samt Parkplätzen, die auf dem Feld eines ortsansässigen Landwirts eingerichtet werden dürften. „Uns ist es eine Ehre, das Jubiläum zu planen und ausrichten zu dürfen, sagten Taschner und Seitzl. Helfer, die bereits zum Anpacken zugesagt hätten, dürften nicht enttäuscht sein, wenn sie vielleicht woanders eingesetzt würden, als erwartet. „Das ist nicht bös’ gemeint von uns, sondern dient nur dazu, dass alles reibungslos läuft“, wurde versichert.

Für den Comedyabend am Freitag wird Thomas Willibald, alias der Addnfahrer, erwartet – mit seinem Programm „S’Lem is koa Nudlsuppn“. „A jeder werd braucht“, kommentierte Taschner die Vorbereitungsarbeiten. Schließlich müsse für den Festsonntag auch noch der Altar aufgebaut werden. Erfreut zeigten sich die Kameraden, dass bereits viele Karten für den Comedyabend verkauft wurden. „Gemeinsam werden wir das stemmen“, waren sich alle sicher.

Trotz der Festvorbereitungen habe man das „Kerngeschäft“ der Feuerwehr nicht vernachlässigt. Acht technische Hilfeleistungen wurden abgearbeitet: Unter anderem musste ein Lkw, der in die Böschung gerutscht war, geborgen werden. Brandeinsätze gab es fünf Stück. Insgesamt habe man im vergangenen Jahr 2835 ehrenamtliche Stunden geleistet, so der Kommandant. Übungen und Lehrgänge wurden absolviert, wie Fahrsicherheitstraining, Maschinisten- und Atemschutzlehrgänge, Praxisseminare Notfallrettung und MTA-Basismodule. Bei der Jugendfeuerwehr gab es sechs Neumitglieder, während gleichzeitig sechs Nachwuchskräfte in den aktiven Dienst übernommen wurden. An Leistungsabzeichen und Wettbewerben habe man ebenfalls teil genommen, betonte Jugendwart Theresa Doll. Weil der langjährige Schatzmeister der Wehr, Karl Taschner, im vergangenen Jahr verstorben war, musste der Posten neu besetzt werden. Einstimmig wählten die Floriansjünger Jutta Fischer in dieses Amt. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Hubert Rieger (40 Jahre), Wolfgang Stark (30), Dominik Rieger (20) und Theresa Doll (10) geehrt.

Vorverkauf für den Comedyabend am Freitag, 12. Mai, bei Getränke Taschner in Wolfersdorf, info@getraenke-taschner.de. Beginn: 20 Uhr, Einlass: ab 18 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 28 Euro, an der Abendkasse 32 Euro. Wer bei den Vorbereitungen zum 150-jährigen Gründungsfest der FFW Wolfersdorf mithelfen möchte: 1.Kdt@FFW-Wolfersdorf.de.



