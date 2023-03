Bäckerei in Wolfersdorf sammelt für Erdbebenopfer

Vielfrequentierte Spendenbox: Idris Micoogullari bittet in seiner Bäckerei in Wolfersdorf um Spenden. © FISCHER

Wolfersdorfs Bäckereiinhaber Idris Micoogullari sammelt für die Erdbebenopfer in der Türkei. Es ist seine Heimatstadt, die arg betroffen ist.

Wolfersdorf – Seine Heimatstadt liegt in Schutt und Asche. Das verheerende Erdbeben in der Region Samandag/Hatay hat die ganze Infrastruktur zerstört. Es liegt kein Stein mehr auf dem anderen. Die Einheimischen leiden bittere Not. Deshalb hat Idris Micoogullari (53), Betreiber der Bäckerei „Mico“ in Wolfersdorf, auch keinen Augenblick gezögert. Sofort als er von dem Unglück erfahren hat, ist der Wahl-Moosburger mit seinem Bruder, seinen beiden Söhnen und zwei Neffen in das Katastrophengebiet gereist und hat dort einen Monat lang mitgeholfen, die größte Not zu lindern.

Im Gepäck hatte Micoogullari eilig gesammelte Sach- und Geldspenden. Unter anderem hat der Bäcker für die Erdbebenopfer Brot backen lassen und an Bedürftige verteilt. Die von ihm und seiner Familie initiierte Hilfsaktion in Wolfersdorf lief indes weiter. Man hat einfach im Laden eine Spendenbox dazu aufgestellt. Mit großem Erfolg. Die Kundinnen und Kunden der Bäckerei „Mico“ zeigten großes Mitgefühl und unglaubliche Spendenbereitschaft. Auf die Schnelle kamen hunderte von Euro zusammen. Als Micoogullari wieder zurück in Wolfersdorf war, riss die Spendenbereitschaft nicht ab. Deshalb plant der Bäckerei-Inhaber jetzt auch einen erneuten Besuch in seiner zerstörten Heimat – um die Spenden vor Ort direkt dahin zu bringen, wo die Menschen sie am dringendsten benötigen. Für Essen, für Medikamente, für Kleidung und Zelte.

Unterdessen ist es Micoogullari und seiner Familie ein großes Anliegen, ihrer Kundschaft sowie allen Spenderinnen und Spendern Danke zu sagen. Die Bäckerei „Mico“ aus Wolfersdorf bedankt sich bei all denjenigen, „die in dieser schwierigen Zeit Mitgefühl gezeigt und sich nach unseren Familien und uns erkundigt haben“.

Dank an alle, die gespendet haben

Mehr noch: Der Dank gilt auch all jenen, die bis dato mitgeholfen haben, die größte Not im Erdbebengebiet zu lindern: „Wir sagen ausdrücklich Danke im Namen aller Betroffenen für Ihre Spenden und dem damit verbundenen Vertrauen und Ihre Unterstützung. Ihre Spenden wurden und werden sinnvoll vor Ort eingesetzt. Den Erdbebenopfern steht eine harte Zeit bevor. Wir, die Mico-Bäckerei, helfen, wo wir nur können, und sind weiterhin dankbar für Ihre finanzielle Unterstützung in unserem Geschäft in Wolfersdorf.“

Die Spendenaktion im Laden von Micoogullari läuft noch. Wie viel Geld am Ende zusammengekommen ist, wird noch bekannt gegeben.

Alexander Fischer

