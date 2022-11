Bei der Bürgerversammlung Wolfersdorf gab‘s Glasfaser-Infos

Schnelles Internet fürs Surfen, Telefonieren und moderne TV-Geräte: Das verspricht die Glasfasertechnik, die für Haushalte in Wolfersdorf angeboten wird. dpa © Sina Schuldt

Die Telekom nutzte die Wolfersdorfer Bürgerversammlung, um den Interessierten einen Überblick über den geplanten Glasfaserausbau in der Gemeinde zu geben.

Wolfersdorf – Der große Ansturm bei der Wolfersdorfer Bürgerversammlung am vergangenen Donnerstag freute nicht nur Bürgermeisterin Anita Wölfle: auch die Telekom war positiv überrascht von den zahlreichen Zuhörern und Interessierten. Ein Vertreter des Netzanbieters stellte nämlich im Rahmen der Bürgerversammlung den geplanten Glasfaserausbau im Gemeindegebiet vor.

Infos nach der Bürgerversammlung

Hauptthema des Abends war eigentlich der Rechenschaftsbericht von Bürgermeisterin Wölfle. Mindestens genau so interessiert waren die Wolfersdorfer allerdings an den Worten von Tom Weller: er stellte den Bürgern erstmals ausführlich den geplanten Breitbandausbau im Gemeindegebiet von Wolfersdorf vor. „Wir bauen eigenwirtschaftlich zunächst Wolfersdorf, Billingsdorf und Jägersdorf aus“, erklärte er das Vorhaben des Netzbetreibers. „Im zweiten Quartal 2024 folgen dann die restlichen Ortsteile.“

Glasfaseranschluss für null Euro

Somit hat jeder Haushalt im Gemeindegebiet von Wolfersdorf die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss für null Euro ins Haus zu bekommen. Wichtig zu betonen war dem Referenten hierbei, dass die Bürger durch den Hausanschluss nicht zu einem Vertragsabschluss mit der Telekom verpflichtet sind: „Sie können mit unserem Anschluss auch weiterhin Vodafone, O2 oder 1&1 nutzen“, so das Versprechen. „Trotzdem bleibt der Hausanschluss für jeden Wolfersdorfer kostenfrei.“

Auf Wunsch wird „Umweg“ genommen

Gegraben wird hierfür sowohl in den Straßen, als auch auf den Grundstücken: „Wir legen die Glasfaser über das bestehende Kupfernetz“, erläuterte Weller, „wenn aber irgendwo geliebte Rosenbüsche im Weg sind, können wir die Grabungen auch individuell anpassen.“ Eine Besonderheit am eigenwirtschaftlichen Ausbau in Wolfersdorf ist ein Pilotprojekt, das den örtlichen Vereinen zugute kommen soll.

Besondere Prämie für örtliche Vereine

„Sie können den Gestattungsvertrag für den Hausanschluss bei einem Verein ihrer Wahl abgeben“, sagte Tom Weller. Das Besondere: „Für jeden Hausanschluss gibt es dann 24,90 Euro Prämie für den jeweiligen Verein.“ Bei 985 Haushalten können sich die Wolfersdorfer Vereine also über fast 25 000 Euro freuen – theoretisch zumindest, denn um das Budget auszureizen, müsste die Telekom jeden Wolfersdorfer von einem Glasfaseranschluss überzeugen.

Pascale Fuchs

