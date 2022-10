Beste Stimmung beim „Hoifinger Oktoberfest“

Bei nur einem Prosit der Gemütlichkeit blieb es an den Biertischen beim SVOA freilich nicht. Es wurde ein richtig gemütliches Oktoberfest gefeiert. © Alexander Fischer

Zur vereinsinternen Wiesn lud der SV Oberhaindlfing/Abens am Samstag ins Sportheim ein. Rund 180 Gäste genossen einen zünftigen Abend.

Oberhaindlfing – Das dritte „Hoifinger Oktoberfest“ lockte am Samstag gut 180 Besucher ins Sportheim des SV Oberhaindlfing/Abens (SVOA). Bereits um 17 Uhr füllten sich die Reihen an den Biertischen auf der eingehausten und liebevoll mit Hopfenstauden dekorierten Terrasse. Die Leute kamen mit Kind und Kegel. Die meisten stilecht und dem Anlass angemessen in Tracht. Alles wartete gespannt auf den Bieranstich. Denn das symbolisch im Eck platzierte Dreißig-Liter-Holzfass war unübersehbar. Das Anzapfen hätte eigentlich Bürgermeisterin Anita Wölfle übernehmen sollen, aber die war im Vorgriff auf Kirchweih wegen einer Lesung in der Kirche und einem Heimatabend unabkömmlich.

So schickte sich also der Vereinsvorsitzende Stefan Holzmaier, assistiert von Vizebürgermeister Bernhard Schweiger an, seines Amtes zu walten. Mit drei heftigen Schlägen und einer kleinen Bierfontäne war es dann getan. „Ozapft is“, lautete der Ruf, auf den alle gewartet hatten. Jemand fügte noch verschmitzt grinsend hinzu: „Auf a friedliche Wiesn“. Man war zu Scherzen aufgelegt. „Die Bierzeichen von der Wiesn gelten auch noch“, lautete einer der auf das Münchner Vorbild gemünzten Kommentare. Es gab Gelächter reihum. Und es war der Auftakt für einen feuchtfröhlichen Abend im Sportheim, der bis weit nach Mitternacht andauern sollte. Die Stimmung war prächtig, die Bedienungen in ihren feschen Dirndln hatte alle Hände voll zu tun.

Feuchtfröhlich gestaltete sich auch der obligatorische Bieranstich beim „Hoifinger Oktoberfest“. © Fischer

Neben dem süffigen Festbier galt es jede Menge Schmankerl aufzutischen. In der Garage vor dem Sportheim hatte sich eine Hendlbraterei eingerichtet. Für urige und musikalisch anspruchsvolle Unterhaltung sorgte ein Trio namens „Delln-Omsda-Knopfblech“, das mit zwei diatonischen Akkordions und einem Tenor-Horn munter aufspielte und das Publikum mit traditionellen Stücken wie den „Fensterkreix-Marsch“, der „Esbaumer Polka“ oder dem „Harfenboarischen“ begeisterte. Volksmusik im besten Sinne, die auch dem Leiter der Dellnhauser Musikanten, Michael Eberwein, Respekt abnötigte. „Es gibt in Dellnhausen einfach viele gute Musiker“, urteilte der bekannte Bandleader.

Da konnte selbst die Tatsache, dass sowohl die 1. wie auch die 2. Mannschaft an diesem Wochenende verloren hatte, die gute Laune nicht trüben. Apropos Fußball: Dass später das Spitzenspiel zwischen Dortmund und dem FC Bayern nebenbei in der Gaststube übertragen wurde, verstand sich von selbst. Für Kurzweil bei den Kindern sorgte etwa ein Nagelstock oder eine Büchsenwurfbude, die gut frequentiert war. Die „Hoifinger“, ein vom Volksmund kreierter Begriff für „Oberhaindlfinger“, haben sich jedenfalls köstlich amüsiert auf ihrem „Oktoberfest“.

Alexander Fischer

