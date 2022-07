Bewegung, frische Luft und soziale Kontakte: „Dorfspaziergang“ motiviert Wolfersdorfs Senioren

Von: Andrea Hermann

Ein Ratsch gehört dazu: Beim Dorfspaziergang trifft man viele Leute – zur Freude der Spaziergänger und Radfahrer. Seniorenreferentin Maria Holzmaier (oranges Shirt) freut sich, wenn soziale Kontakte geknüpft und gepflegt werden. © Hermann

In Wolfersdorf treffen sich ältere Bürger regelmäßig zum „Dorfspaziergang“ - eine gleich in mehrerer Hinsicht gewinnbringende Aktion. Das FT ist mitspaziert.

Wolfersdorf – „Wolfersdorf bewegt sich“ heißt es in diesen Tagen wieder in der Ampertalgemeinde. Während sich die einen aufs Radl schwingen und im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ Kilometer sammeln, versuchen sich andere heuer erstmals im „Walking-Jogging“. Und die älteren Bürger treffen sich zum „Dorfspaziergang“ – eine gute Gelegenheit, sich zu bewegen, frische Luft zu schnappen und soziale Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen.

So auch an jenem Montagabend, als sich sechs rüstige Seniorinnen und Senioren zusammen mit Gemeinderätin und Seniorenbeauftragter Maria Holzmaier nahe dem Raiffeisen-Lagerhaus zu einem Spaziergang treffen. „Man muss raus und sich bewegen – das hält fit“, sagt Anna Past. Mit 89 Jahren ist die fröhliche Seniorin die Älteste in dieser Runde. Mit Walking-Stöcken ausgestattet, spaziert sie begeistert durchs Dorf und entlang der Wiesen und Felder. Überhaupt ist sie viel unterwegs – „eigentlich jeden Tag“, meist 45 Minuten, manchmal auch mehr, erzählt Past.

Zugewachsene Spazierwege sind gerade für ältere Bürger ein Problem, weiß Josef Kronthaler (l.). © Hermann

An jenem Tag dauert die Runde etwas länger, denn: „Ein Ratsch gehört auch dazu“, sagt Elfriede Goss, als die kleine Gruppe gerade einen kurzen Halt einlegt. Und Maria Nußstern ergänzt: „Wenn man ratscht, dann merkt man gar nicht, wie weit man gegangen ist“, sagt sie und lacht. Überhaupt sind alle Spaziergänger an jenem Tag sehr gut gelaunt – und froh, dass man nach der Corona-Zwangspause endlich wieder unter Leute kann.

Die Aktion motiviert, sich mehr zu bewegen

Die Idee zum „Dorfspazieren“ hatte Maria Holzmaier. Sie war es auch, die die Aktion im vergangenen Jahr im Gemeinderat vorgeschlagen hat. Rund 25 Leute seien damals dem Aufruf gefolgt. Auch heuer sind viele rüstige Gemeindebürger am Start – und durch die Aktion ermutigt, sich zu bewegen. „Ich bin früher nur sporadisch spazieren gegangen“, erzählt Willi Linsmeier. „Aber durch die Aktion gehe ich jetzt öfters“ – auch mal nach Jägersdorf oder Haselbach.“ Und auch die Seniorenreferentin weiß: „Die Aktion spornt an.“ Dabei „geht es nicht um Leistung“, betont Holzmaier – auch wenn nach jedem Spaziergang die Gehzeit notiert wird. Die Freude an der Bewegung, die Förderung der Gesundheit und die sozialen Kontakte sind die Motivation.

Grundsätzlich ist das Prinzip beim Dorfspaziergang ähnlich wie beim Stadtradeln: Es werden Teams mit mindestens zwei Personen gebildet, die ihre Spazierzeit in vorgefertigte Tabellen eintragen.

Holzmaier: „Jeder ist ein Sieger“

Am Ende der Aktion, die noch bis zum 16. Juli läuft, werden die Zeiten zusammengezählt – und die Sieger gekürt. Aber das ist eigentlich nebensächlich. „Jeder ist ein Sieger“, sagt Holzmaier – und deshalb habe es im vergangenen Jahr auch für jeden Teilnehmer ein Glas Honig gegeben.

Idyllische Plätze gibt es in Wolfersdorf einige. Dort machen Spaziergänger gerne Halt. © Hermann

Wichtig ist für alle Teilnehmer nicht, wie weit man geht, sondern dass man sich überhaupt bewegt. Und das Spazierengehen, so sagt Sebastian Rieger, sei die „einfachste, kostengünstigeste und flexibelste Form, die es gibt“. Seit Rieger einen Hund hat, ist er täglich zwei- bis dreimal unterwegs – immer zwischen 30 und 45 Minuten. Und im Rahmen der Aktion ist auch er noch motivierter.

Radwege fehlen in ganz Wolfersdorf

Viel zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist Josef Kronthaler, und das schon seit 40 Jahren. Doch so schön seine Heimatgemeinde auch ist, so gibt es doch einen großen Wermutstropfen: Im ganzen Dorf fehlen Radwege. „Wolfersdorf ist die einzige Gemeinde, wo es keinen Meter Radweg gibt“, sagt er. Auch Gehwege fehlen mancherorts, erzählt er. Etwa an der Ecke Jägersdorfer Straße/Wolframstraße. Zudem seien viele Spazierwege, etwa der nach Wölfing, nicht gepflegt. „Für Frauen mit Kinderwagen oder ältere Leute ist das ein Problem“, betont er mit Blick auf unebene Strecken und zugewachsene Wege. „Vor 20 Jahren ist ein Wanderwegenetz erstellt worden“, erzählt er. „Aber seither ist nichts mehr gemacht worden.“ Und so wünscht sich der Rentner, dass die Gemeinde in Sachen Rad-, Geh- und Spazierweg bald aktiv wird, denn es gebe schon viele schöne Plätze in der Ampertalgemeinde.

Eine Wirtschaft steht auf der Wunschliste

Und noch etwas fehlt in der Gemeinde, sind sich die Spaziergänger einig: eine Gastwirtschaft. Seit „Sepps Treff“ vor gut eineinhalb Jahren geschlossen worden ist, gibt es keine Wirtschaft mehr im Ort. Seither ist das Sportheim der Stockschützen für so manche Veranstaltung oder Versammlung eine Übergangslösung. Die Hoffnungen sind groß, dass auf dem Areal eines ehemaligen Autohauses an der Hauptstraße, das die Gemeinde Wolfersdorf vor einiger Zeit erworben hat, eine Gastronomie entsteht – konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.

Bis dahin ist Seniorenreferentin Maria Holzmaier bemüht, den Kontakt zu den Senioren zu halten und auch neue Leute anzusprechen – auf ganz unterschiedlichen Wegen: wenn nicht im Rahmen der Aktion „Wolfersdorf bewegt sich“, dann vielleicht bei einer der Veranstaltungen der „Fröhlichen Runde“, wie sich die Seniorengruppe in Wolfersdorf nennt. Der Name könnte nicht besser gewählt sein. Denn: „Fröhlich sind wir“, sagt Anna Past. Und aktiv: Auch nach dem Ende der drei Aktionswochen wird die 87-Jährige weitermarschieren.

Preisverleihung und Eisessen geplant

Und gesellig sind die Spaziergänger auch: Alle freuen sich schon, wenn etwa am kommenden Samstag, 16. Juli, der Eiswagen kommt, und es von 15.30 bis 17 Uhr eine Abkühlung vor der Wolfersdorfer Kirche gibt.

Ach ja: Auch bei der Siegerehrung mit Preisverleihung des Dorfspaziergehens am Mittwoch, 10. August, wollen alle dabei sein – um 14 Uhr im Feuerwehrhaus in Wolfersdorf.

