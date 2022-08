Ein Tonstudio der besonderen Art: Christian Krüger hat in Wolfersdorf mit großem Aufwand die Zeit angehalten

Zu Besuch in der Zeitkapsel

Von Andreas Beschorner schließen

In einem Keller in Wolfersdorf werden Musikliebhaber zurück in jene Zeit geführt, als Musikergrößen wie Elvis Presley oder Johnny Cash ihre ersten Schallplatten aufnahmen.

Wolfersdorf – Er selbst spricht von einer „Zeitkapsel“. Und tatsächlich: Wer in die Kellerräume von Christian Krügers Haus in Wolfersdorf hinabsteigt, der kommt sich vor wie ein Zeitreisender. Einer, der in 50er Jahre versetzt wurde, in die Zeiten, als Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und Roy Orbison ihre ersten Schallplatten aufnahmen.

Was sich da im Tonstudio von Christian Krüger befindet, ist das Ergebnis einer seit mehr als zehn Jahren andauernden Sammel- und Kaufleidenschaft. Zu bekommen sind solche Raritäten nur noch in den USA, dorthin hat Krüger im Laufe der Jahre viele gute Kontakte aufgebaut. Wenn in Kellern oder Scheunen etwas gefunden wird, wenn Radiosender oder Tonstudios aufgelöst werden, dann ist Krüger da. Und so hat er sich nach und nach seinen Traum erfüllt: kein Vintage-Tonstudio mit einigen alten Original-Komponenten, sondern ein Studio, das so ist, wie das berühmte Sun-Studio in Memphis – jene legendäre Wiege des Rock’n’Roll von Sam Phillips. Und das zu 100 Prozent original.

+ Christian Krüger – der Mann, der den Sound der good old times of Rock’n’Roll wiederbelebt. © privat

Freilich: Wenn man solche Geräte, die schon 80 Jahre und mehr auf dem Buckel haben, bestellt, „kauft man immer die Katze im Sack“, so Krüger. Seine Erfahrung nach zehn Jahren: „Anfangs funktioniert erst einmal gar nichts.“ Aber dafür hat er einen „tollen Techniker“, der mit viele Liebe, Geduld und Sachverstand die Geräte wieder zum Laufen bringt.

Alles analog, alles ehrlich

Wahrlich kein einfaches Geschäft, schließlich sind die mitgelieferten Schaltpläne oft nicht viel wert, weil die früheren Nutzer die Anlagen auf ihre eigenen Bedürfnisse hin umgebaut und „umgelötet“ haben. Doch am Ende zahlt sich das alles aus.

Was da in Wolfersdorf steht, ist eben komplett authentisch. Nun sind die Geräte mit ihren dicken schwarzen Schaltern und Knöpfen von Moonshine Records selbstverständlich nicht nur da, um schön auszuschauen und die Sehnsucht nach Zeiten zu wecken, in denen es rein analog zuging – „ehrlich“, wie es Krüger nennt. Nein, die eisernen Zeitzeugen aus den Anfängen des Rock’n’Roll sind vor allem dazu da, Musik wieder wahrhaftig und authentisch werden zu lassen. Weg vom „Rumfummeln“, wie Krüger die heutzutage bei Spotify-Massenware übliche Nachbearbeitung von Aufnahmen nennt, bei denen per Laptop digital alles so zusammengeschnitten wird, bis es perfekt, für Krüger zu perfekt und zu clean ist.

Jedes Stück wird in einem durchgespielt

Bei Moonshine Records läuft das anders: Wenn Bands und Musiker – die Palette reicht da von Swing über Jazz und Rockabilly bis hin zu selbstverständlich Rock’n’Roll und sogar Klassik – im Tonstudio von Christian Krüger stehen, dann wird das Stück in einem durchgespielt, alles kommt auf ein Band. „Hier bleibt die Musik zu 100 Prozent Mensch“, sagt Krüger, kleine Fehler sind menschlich, machen die Aufnahme zu einem besonderen Hörerlebnis. Das, so weiß er nach so vielen Jahren, ist auch für die meisten Musiker „eine wunderbare Erfahrung“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Viele seien erst etwas skeptisch, wenn sie dann aber das Ergebnis ihrer Arbeit hören, mache sich oft ein Strahlen und Lächeln auf den Gesichtern breit. Und dann wollen die Bands alles, aber bloß nicht, dass noch irgendetwas nachgebessert und nach der Digitalisierung der Aufnahme noch bearbeitet wird. Und: „Ich liebe den Hall“, sagt Krüger. Jenen Hall, der für die Aufnahmen aus den Sun-Studios und überhaupt der 1950er- und 60er-Jahre so unverwechselbar ist.

Mit Johnny Cash fing alles an

Die Leidenschaft für die Musik aus lange vergangenen Zeiten und für die damals moderne Aufnahmetechnik spürt Christian Krüger schon seit seiner Jugend. Damals hörte er Platten seines Vaters von Johnny Cash, Frank Sinatra und Co., hat auch selbst in einer Rock’n’Roll-Band gespielt. Die Freude an der Musik, das Lebendige in diesen Aufnahmen – das hat den heute 49-Jährigen nicht mehr losgelassen.

Original-Autogramme etwa von Roy Orbison

Und so hat er sich 2015 sein Tonstudio eingerichtet – erst in Bogenhausen, dann in Feldafing und seit Juni 2021, in Wolfersdorf, dort, wo er und die Musiker eine Wohlfühlatmosphäre erleben. Krüger weiß, dass seine „Zeitkapsel“, in der sogar manch eine Lampe original US-Style aus den 50ern ist und wo an den Wänden Original-Autogramme von Roy Orbison, Jerry Lee Lewis & Co. hängen, „eine absolute Mega-Nische“ ist.

Immer mehr Musiker teilen seinen Traum

Aber es ist die Erfüllung seines Traums – eines Traums, den immer mehr Musiker teilen. Für Krüger drückt sich da auch die Sehnsucht nach etwas Entschleunigung in einer sich immer rasanter drehenden Welt aus. Und dass gerade mit „Elvis“ von Baz Luhrmann eine Biographie des „King“ in die Kinos kommt (mit Austin Butler als Elvis Presley und Tom Hanks als Colonel Tom Parker) und so den „good old times of R’n’R“ ein Denkmal setzt, passt da ganz wunderbar ins Bild.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.