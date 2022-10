Der leise Abschied des Josef Denk vom Gemeinderat Wolfersdorf

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Vereidigt wurde von Bürgermeisterin Anita Wölfle Nachrücker Roland Kreitmayr. © Beschorner

Nach 26 Jahren hat Gemeinderat Josef Denk aus Wolfersdorf sein Mandat niedergelegt. Über die Gründe schweigt er. Sein Nachrücker wurde vereidigt – Josef Denk saß in den Zuschauerreihen.

Wolfersdorf – Wenn er in seiner Zeit als Gemeinderat was zu sagen hatte, hat er das ohne Umschweife getan. Er kam nie unvorbereitet in eine Sitzung – im Gegenteil: Es gab kein wichtiges Thema, zu dem sich Gemeinderat Josef Denk nicht im Vorfeld noch Informationen zusammengetragen hätte. Oft hat es auch gescheppert nach Wortmeldungen von Denk, der, wenn er sich sicher war, einen Fehler, Missstand oder ein Versäumnis aufgetan zu haben, das unumwunden und sehr deutlich in den öffentlichen Sitzungen angesprochen hat.

Ich war immer laut - jetzt geh‘ ich leise.

Jetzt hat Josef Denk sein Gemeinderatsmandat niedergelegt. In nichtöffentlicher Sitzung hat er das getan. Gründe dafür nennt der 59-Jährige auch auf Nachfrage nicht. Im FT-Gespräch sagt er: „Ich war immer laut – und geh’ leise.“ Konkret danach gefragt, ob es die Auseinandersetzungen in den vergangenen zwei Jahren über verschiedene Themen im Gemeinderat gewesen seien – etwa beim Neubau des Feuerwehrhauses in Jägersdorf –, bittet Denk mit Nachdruck darum, es zu respektieren, dass er sich nun aus dem Gremium zurückzieht, ohne diesen Schritt näher begründen zu wollen. „Es ist jetzt so und ich denke, es ist der richtige Weg.“

Josef Denk hat den Gemeinderat verlassen. © ft

Gelernt habe er viel in den vergangenen 26 Jahren in dem Gremium. Etwa, dass man als Gemeinderat darauf angewiesen sei, von anderen mit Informationen versorgt zu werden. „Und da hatte ich immer gute Leute, die mir Sachverhalte genau erklärt haben, und ich das dem Gemeinderat weitergeben konnte.“ Diesen Menschen – ob in Ämtern oder privat – ist Denk auch im Rückblick dankbar. Im FT-Gespräch schlägt der streitbare Geist nun ungewohnt leise Töne an. Was er sich für Wolfersdorf wünschen würde, beantwortet er so: „Ich habe immer geschaut, dass es Wolfersdorf gut geht – das werden andere auch machen.“ Worauf er in den 26 Jahren immer zählen konnte, wie er betont, sei der Rückhalt der Bürger gewesen. Viele seien auf ihn zugekommen mit der Bitte, Dinge im Gemeinderat anzusprechen.

Grundsätzlich blicke er auf eine Zeit mit vielen schönen Momenten zurück. „Zu sehen, wie viele Anträge am Ende doch eine Mehrheit gefunden haben – zum Wohle der Bürger –, das war schon schön.“ Aber aufzählen, was während seiner Zeit in Wolfersdorf alles umgesetzt wurde, das möchte Denk nicht. „Ich war nur eines von vielen Gemeinderatsmitgliedern, das wäre nicht angebracht.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eine klare Antwort hat er auf die Frage, wieso er in der Sitzung am Donnerstag in den Zuschauerreihen gesessen ist: „Weil da mein Nachrücker vereidigt wurde – das verlangt der Anstand, das war meine Pflicht.“ Wenngleich auch seine letzte in der Kommunalpolitik Wolfersdorfs, aus der sich Denk nun komplett zurückzieht. Auch wegen der Tatsache, dass Roland Kreitmayr derjenige ist, der jetzt statt ihm im Gremium Platz genommen hat. „Ich kenne ihn, seinetwegen konnte ich ruhigen Gewissens vor dem offiziellen Ende der Wahlperiode mein Mandat niederlegen“, sagt Denk und ergänzt: „Er kann es in einer anderen Art besser machen als ich.“

Nachdem der Gemeinderat am Donnerstag Josef Denks Antrag auf Niederlegung des Gemeinderatsmandats mit sofortiger Wirkung zugestimmt hatte, wurde Roland Kreitmayr als sein Listennachfolger der Wählergemeinschaft Dürnhaindlfing von Bürgermeisterin Anita Wölfle vereidigt. Und dann galt es noch, für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeisterin und ihres Stellvertreters zwei weitere Stellvertreter zu bestimmen. Matthias Reiser ist ab sofort anstelle von Josef Denk der erste Stellvertreter, Maria Holzmaier rückt nach auf die bisherige Position von Reiser.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.