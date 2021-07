Dicke Luft im Gemeinderat Wolfersdorf: „Sepp, was willst Du eigentlich?“

Im Gremium häuft sich Kritik an Ratsmitglied Denk

Von Andrea Beschorner schließen

Der Wolfersdorfer Gemeinderat Josef Denk steht bei seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gremium in der Kritik. In der jüngsten Sitzung wurde er zurechtgewiesen.

Wolfersdorf - Anträge zur Geschäftsordnung, Kritik an der Arbeit der Verwaltung, Nachfragen, hier ein Hinweis auf einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung, dort ein dringender Appell, fehlende Unterlagen nachzufordern: Gemeinderat Josef Denk ist in Wolfersdorf bekannt dafür, dass ihm in den Sitzungen nichts, was in seinen Augen nicht korrekt läuft, entgeht. Und er ist einer, der Dinge kritisch hinterfragt, wie etwa die Tatsache, dass ein Mitarbeiter der Verwaltung, der in einem von der Gemeinde genehmigten Nebenerwerb ein Planungsbüro betreibt, mit dem geplanten Feuerwehrhaus in Jägersdorf betraut wurde.

Denks Vorwürfe in Richtung Verwaltung, nicht korrekt zu arbeiten, hatten kürzlich für ein ordentliches Beben gesorgt. VG-Geschäftsleiter Eugen Altmann nahm daraufhin den zuständigen Sachbearbeiter aus der Schusslinie. Da man nun aber beim Projekt Feuerwehrhaus Jägersdorf ein Stück des Planungsweges erneut gehen muss, weil der mit der Sache betraute Mann plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht, war der Punkt in der Sitzung am Donnerstag wieder auf der Tagesordnung zu finden.

Unter Punkt 6 sollte eigentlich beraten werden, wie man mit dieser veränderten Ausgangslage umgehen möchte, und wer in die Fußstapfen des abgezogenen Planers treten soll. In Denks Augen eine Personalangelegenheit, die laut Geschäftsordnung nichtöffentlich zu behandeln sei – worüber er bat, abzustimmen. Bürgermeisterin Anita Wölfle gab hier zu bedenken, dass er, Denk, in einer der vergangenen Sitzungen ja selbst öffentlich Namen in dieser Angelegenheit genannt hatte. Denk beteuerte, dies nicht getan zu haben, die Bürgermeisterin berief sich darauf, sich beim Gremium und den Zuhörern rückversichert zu haben, dass die das auch gehört hatten. Denk wiederum hatte sich in einem Telefonat mit einem Zuhörer die Wahrheit seiner Version bestätigen lassen.

Immer mehr wurde in der jüngsten Sitzung deutlich, wie angespannt und geladen die Atmosphäre im Gemeinderat ist. Dass die Gemeinderäte – zähneknirschend, aber um keinen Fehler zu riskieren – für Denks Antrag auf Nichtöffentlichkeit des Punktes stimmten, tat sein Übriges. Denn die zahlreichen Jägersdorfer Feuerwehrleute, die extra dafür in die Sitzung gekommen waren, verließen daraufhin enttäuscht den Sitzungssaal. Einige kommentierten die Tatsache, dass der Punkt nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert werden sollte, mit den Worten: „So ein Kindergarten.“

Charaktersache? Da musst ausgerechnet du reden, Sepp!

Dass das Gremium die zahlreichen Einwendungen Denks künftig nicht mehr einfach unkommentiert hinnehmen will, wurde im Verlauf der Sitzung mehrfach deutlich. So platzte etwa Ludwig Seitzl der Kragen, als Josef Denk den guten Charakter eines Antragstellers infrage stellte, der ihn wegen einer Frage, die er bezüglich seines Vorbescheidsantrags hatte, nicht zurückgerufen hätte. „Charaktersache? Da musst ausgerechnet du reden, Sepp!“ Und am Ende der Sitzung stellte 2. Bürgermeister Bernhard Schweiger dieselbe Frage, wie eingangs Bürgermeisterin Anita Wölfle schon: „Sepp, was willst du eigentlich?“ Schweiger hatte die Geschäftsordnung dabei, jenes Regelwerk, das Denk so gern und so oft zitiert, und zitierte seinerseits daraus etwa den Paragraf 28, wonach Sitzungsteilnehmer nur das Wort ergreifen dürfen, wenn der Sitzungsleiter/die Sitzungsleiterin es ihm erteilt. Zudem müssten sich laut Geschäftsordnung die Redebeiträge auf den aufgerufenen Tagesordnungspunkt beziehen – „das erlebe ich bei dir oft nicht, im Gegenteil. Oft kommt außer dir kein anderer zu Wort, weil du den Leuten ins Wort fährst.“ Er, Schweiger, habe sich bei Amtsantritt „Vernunft, Augenmaß und gesunden Menschenverstand“ auf die Fahnen geschrieben. Doch nach diesen Prinzipien zu arbeiten sei aktuell im Gemeinderat Wolfersdorf schwer möglich. Abschließend formulierte Anita Wölfle es so: „Es wird Zeit, wieder auf eine Sachebene zurückzukehren.“ Sprach’s und läutete den nichtöffentlichen Teil der Sitzung ein.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.