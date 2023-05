Die Ins-Leben-Begleiterin: Agnes Hartinger eröffnet in Wolfersdorf eine Hebammenpraxis

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Neue Kursräume auf einem alten Bauernhof in Wolfersdorf mit einem ganz hohen Wohlfühlfaktor: Darauf legt Hebamme Agnes Hartinger großen Wert. © privat

In Wolfersdorf eröffnet am Internationalen Tag der Hebammen eine Hebammenpraxis. Agnes Hartinger wagt damit einen ebenso wichtigen wie mutigen Schritt.

Wolfersdorf – Der 5. Mai ist der Internationale Hebammentag. Und passenderweise genau an diesem Tag wird Agnes Hartinger (38) in Wolfersdorf ihre Hebammenpraxis eröffnen – ein in der heutigen Zeit mutiger Schritt. Auch wenn ihr der Abschied von der Geburtshilfe schwerfällt, freut sie sich auf die neue Herausforderung. Denn es gehe ja immer um den „Start ins Leben“, sagt die Mutter von zwei Töchtern im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt.

Frau Hartinger, was hat Sie dazu bewogen, den Schritt zu gehen, eine Hebammenpraxis zu eröffnen?

Prinzipiell habe ich es mir schon lange gewünscht, mich beruflich in einer eigenen kleinen Praxis verwirklichen zu können. Dass nun mein Mann und auch meine Schwiegereltern und Eltern mich in diesem Plan voll unterstützt haben, hat mich darin bestärkt, diesen Weg einzuschlagen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen helfenden Händen ganz herzlich bedanken. Allein wäre es für mich schlicht nicht machbar gewesen.

Welche Risiken und welche Chancen sahen und sehen Sie?

Als Risiko ist ganz realistisch das Finanzielle zu sehen. Praxisgründung bedeutet immer einen finanziellen Aufwand, den ich in den kommenden Jahren ausgleichen muss. Als weiteres Risiko ist zu bedenken, dass es aufgrund des Hebammenmangels immer gefährlich ist, sich in diesem Beruf zu überarbeiten, vor allem, wenn er vor der eigenen Haustür ist. Und es nicht immer einfach, Nein zu sagen. Selbst und ständig eben.

Passionierte Hebamme: Agnes Hartinger eröffnet am 5. Mai eine Praxis in Wolfersdorf. © privat

Wie sind die Rahmenbedingungen? Wo würden Sie sich Verbesserungen und Erleichterungen wünschen?

Ich erhoffe mir, dass sich Beruf und Familie durch die Praxisarbeit besser miteinander vereinbaren lassen. In den vergangenen zwölf Jahren war mein Hauptaugenmerk auf die Geburtshilfe im Kreißsaal gerichtet. Der Schichtdienst – als Freiberuflerin in 12- und 24-Stunden-Diensten –, der Nachtdienst, Feiertags-und Wochenendarbeit haben sich mit der eigenen Familiengründung zunehmend als schwierig und kräftezehrend herausgestellt. Außerdem sind die gestiegenen Berufshaftpflichtprämien der freiberuflichen Hebammen mit Geburtshilfe – ab Juli 2023 rund 12 600 Euro pro Jahr – zu erwähnen, was ein „Teilzeit“-Modell für Mütter zunehmend wenig lukrativ macht. Es wird zwar ein großer Teil rückerstattet, der selbst zu tragende Teil steigt jedoch auch und der Betrag muss von der Hebamme vorgestreckt werden, um eine Arbeitserlaubnis zu erlangen. Im Vergleich dazu liegt die Berufshaftpflichtversicherungssumme für freiberufliche Hebammen ohne Geburtshilfe bei 457 Euro pro Jahr. Hier wäre es wünschenswert, ein Modell zu finden, das es auch „Teilzeithebammen“ leichter macht, in der Geburtshilfe zu bleiben und gleichzeitig langfristig anständig zu verdienen. Natürlich ist dieser Beruf auch immer etwas Berufung, am Ende sollte er sich aber doch auch rechnen. Immerhin sprechen wir vom Start ins Leben. Schweren Herzens verabschiede ich mich also jetzt aus der Geburtshilfe und begleite ab jetzt Schwangere und deren Partner:innen in allen anderen hebammenrelevanten Feldern, worauf ich mich sehr freue.

Wo wird sich Praxis befinden? Beschreiben Sie unseren Lesern doch mal das Ambiente!

Die Praxis befindet sich auf einem Bauernhof an der Ringstraße 2 in Wolfersdorf. Ein Teil des alten Stadls wurde abgerissen, und die Praxis wurde in den Neubau integriert. Sie umfasst 63 Quadratmeter auf zwei Ebenen. Im Erdgeschoß befinden sich der Eingangs- und Wartebereich, WC mit Wickeltisch, Teeküche und ein Behandlungszimmer. Im ersten Stock ist der Kursraum, der 33 Quadratmeter Platz bietet.

Wie sieht das Aufgaben- und Angebotsspektrum aus? Was wird in Ihrer Hebammenpraxis alles angeboten?

Ich biete Betreuung in der Schwangerschaft und im Wochenbett an – inklusive Hausbesuche. Dazu Geburtsvorbereitungskurse inklusive Partnerabend, Babymassage und Hebammensprechstunde. Die können sowohl Schwangere als auch Wöchnerinnen nutzen, aber genauso diejenigen, die keine „eigene“ Hebamme gefunden haben. Alle Termine sind online buchbar unter: https://meinehebamme.info/HebammeAgnesHartinger. Und außerdem habe ich noch Zusatzqualifikationen wie Kinästhetik, Aromatherapie, Kinesiologie und Kinesio-Taping.

Was lieben Sie an Ihrem Beruf besonders?

So ziemlich alles und meistens. Ich mag es sehr, immer wieder mit neuen Menschen zu arbeiten, nie nach Schema F vorgehen zu müssen und mich auch beruflich neu erfinden zu können. Der Beruf der Hebamme ist sehr vielfältig. Kein Tag ist wie der andere, jede Geburt ist anders, keine Schwangerschaft und kein Wochenbett verläuft gleich. Das macht diesen Beruf sehr spannend. Es hat nie aufgehört, dass ich die Entstehung neuen Lebens aufregend und besonders finde, und ich bin nach wie vor froh, dass ich daran mitwirken darf.

War das schon immer Ihr Berufswunsch?

Im Alter von zwölf Jahren habe ich den Entschluss gefasst, Hebamme zu werden. Mit großer Neugier habe ich als Landmädl diverse Tiergeburten und Tierkinder – Katzen, Kälber, Küken, Meerschweinchen, Kaulquappen – beobachtet und war regelrecht verzaubert. Letzten Endes war es meine Oma, die mich auf die Idee brachte, Hebamme zu werden. Ihre Schwester und deren Tochter waren auch Hebamme, und ich habe es geliebt, den Geschichten darüber zu lauschen. Ab diesem Zeitpunkt stand mein Entschluss fest.

Seit 2020 kann man nur noch Hebamme werden, wenn man ein Studium absolviert hat. Wie sehen Sie das – ist das sinnvoll?

Die letzten Hebammenjahrgänge als Lehrberufe laufen nun aus, das ist richtig. Ab jetzt ist es ein Studium, was durchaus positiv ist. Ich hoffe sehr, dass unser Berufsstand dadurch mehr Anerkennung findet. Jedoch muss ich auch anmerken, dass es schade ist, dass nur noch Abiturientinnen und Abiturienten diesen Beruf ergreifen können. Ich kenne einige Kolleginnen, die diesen Beruf ohne Abitur erlernt haben, und die ich sehr schätze. Der Mangel an Hebammen ist ohnehin schon zu groß, und es bleibt zu hoffen, dass sich durch das Studium die Situation nicht weiter verschärft – zumal ein Studium im Optimalfall gleich lang, aber häufig auch länger dauert als die dreijährige Ausbildung. Im Wesentlichen ist dieser Schritt, ein Studium daraus zu machen, meiner Meinung nach unumgänglich gewesen. Hoffentlich gelingt die enge Verzahnung von Theorie und Praxis, denn dieser Beruf lebt von seinen praktischen Erfahrungen und von Intuition.

Werdegang

Agnes Hartinger kam 1984 in Eggenfelden zur Welt und wuchs in Aich bei Vilsbiburg auf. 2004 schloss sie ihre Schulzeit mit der Allgemeinen Hochschulreife ab und absolvierte 2004 bis 2005 ein Freiwilliges soziales Jahr im Bezirkskrankenhaus Landshut. 2005 bis 2008 machte sie eine Ausbildung zur examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Krankenpflegeschule Vilsbiburg. 2008 bis 2011 folgte eine Ausbildung zur staatlich examinierten Hebamme am Universitätsklinikum Erlangen. Von 2001 bis 2013 war sie angestellte Hebamme im Kreißsaal im Klinikum Großhadern, von 2013 bis 2023 war sie als freiberufliche Hebamme mit Belegvertrag im Kreißsaal Klinikum Landshut inklusive Elternschule tätig und übernahm Vor-und Nachsorgetätigkeit. Nähere Infos und Anmeldung zu den Kursen unter https://meinehebamme.info/HebammeAgnesHartinger