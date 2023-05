Eine Institution feiert sich selbst: 150 Jahre FFW Wolfersdorf

Festwochenende

Die Feuerwehr Wolfersdorf hat ein ebenso anstrengendes wie mit Sicherheit auch schönes Wochenende vor sich. Der Grund ist ein besonderes Jubiläum: 150 Jahre wird die Wehr.

Wolfersdorf – Er war Feldzugssoldat und Schmiedemeister: Ludwig Schmidt. Und er war der erste Hauptmann der Feuerwehr Wolfersdorf. 1873 war das. 150 Jahre später feiert die Freiwillige Feuerwehr nun am Wochenende ihren runden Geburtstag – mit Tagreveille (Weckruf), Kirchenzug, Festgottesdienst, Segnung der Fahnenbänder und Einmarsch der Fahnenabordnungen. Ein Löschfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug stehen heute im Feuerwehrgerätehaus zu Wolfersdorf, Martin Taschner ist der 1. Kommandant. Man ist gut gerüstet für Brände, für Technische Hilfeleistungen und alles, was sonst noch so zum Aufgabengebiet einer Feuerwehr gehört.

Erster Einsatz ohne „zweckdienliche Löschmaschine“

In den Anfangsjahren der Wolfersdorfer Wehr war das anders. Drei Jahre nach der Gründung musste die Feuerwehr erstmals ausrücken: Am 24. September 1876 brach im Gründlerhof zu Billingsdorf Feuer aus, in kürzester Zeit stand das ganze Anwesen in Flammen. Das Wohnhaus hätte man zumindest retten können, ist im Vereinstagebuch der Feuerwehr nachzulesen, hätte sich nicht „der Mangel einer zweckdienlichen Löschmaschine auf so traurige Weise gezeigt“. Immerhin: Alle Pferde und fast alle Rinder überlebten damals.

+ Für den Ernstfall - wie hier einen Fahrzeugbrand - ist die Freiwillige Feuerwehr Wolfersdorf bestens gerüstet und ausgebildet. © FFW Wolfersdorf

Wie aus den Aufzeichnungen hervorgeht, schien die Gründung einer Feuerwehr umstritten. Denn der Verfasser des Eintrags über den Brand in Billingsdorf schimpft über die, die offenbar gegen eine Feuerwehr gewettert hatten, weil sie im Fall eines Brands doch selbst vor Ort seien: An jenem 24. September 1876 seien sie aber nur als „Gaffer und Maulaufreißer“ anwesend gewesen, echauffiert sich der Berichterstatter – „zum großen Teil dem weiblichen Geschlechte angehörig“. Immerhin: Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts hat man dann eine Spritze erhalten, deren Fahrdienst Alois Rieger für sieben Mark pro Brandfall übertragen wird.

Die erste Fahne der FFW Wolfersdorf hat 404,41 Mark gekostet

Ein wichtiges Ereignis markiert der 17. Juli 1910: Da nämlich erfolgte die Weihe der Fahne, die man für 404,41 Mark angeschafft hatte. Etwas teurer war die nächste wichtige Anschaffung der FFW Wolfersdorf: 1954 bekam man eine Tragkraftspritze TS 8/8 mit 1192 ccm Hubraum. Kosten: 3640 D-Mark. Das nächste große Fest stieg im Jahr 1974, als man – mit einem Jahr Verzögerung – den 100. Geburtstag mit Weihe der neuen Fahne beging. Im Jahr danach begannen die Arbeiten an dem neuen Feuerwehrgerätehaus, das auch die Heimat für die Schützen wurde. Das Grundstück wurde für 35 000 D-Mark erworben, alle Arbeiten wurden in Eigenregie ausgeführt – Arbeitsstunden im Wert von über 350 000 D-Mark kamen da zusammen.

Das neue Domizil der Floriansjünger bekam dann auch kurz nach seiner Fertigstellung einen neuen Bewohner: 1980 wurde von der Gemeinde das Löschfahrzeug LF 8 angeschafft. Für 142 700 D-Mark waren eine Tragkraftspritze, Zusatzbeladung für Technische Hilfeleistungen, Presslufthammer und Stromerzeuger mit dabei. Ebenfalls mit einem Jahr Verzögerung wurde das 125-jährige Gründungsfest 1999 begangen. Damals war Staatsministerin Monika Hohlmeier noch zu Gast und Dolce Vita spielte auf.

Ein Jahr später, am 1. April 2000, wurde dann der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wolfersdorf gegründet, der eine klare Trennung zwischen der gemeindlichen Einrichtung Feuerwehr und den gesellschaftlichen Aktivitäten der Floriansjünger gewährleisten soll, der aber auch das Bindeglied zwischen den aktiven Einsatzkräften auf der einen, den passiven und fördernden Mitgliedern auf der anderen Seite sein soll.

Der Runde kann ohne Verspätung gefeiert werden

Den 150. Geburtstag der Wolfersdorfer Wehr feiert man nun ohne ein Jahr Verspätung, denn Corona macht 2023 den Floriansjüngern keinen Strich mehr durch die Rechnung. Am 14. Mai geht es um 6 Uhr mit dem Weckruf, der Tagreveille, los, ab 15 Uhr endet der Tag bei Kaffee und Kuchen mit einem „gemütlichen Ausklang“ in der Festhalle.