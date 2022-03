Endlich wieder Steckerlfische: Großer Ansturm in Wolfersdorf und Oberhaindlfing

Fischgrillmeister Hans Bauer brachte an Aschermittwoch die begehrten Steckerlfische unter die Leute in Wolfersdorf. © Pascale Fuchs

Nachdem man 2021 wegen Corona eine Pause einlegen musste, wurden heuer bei der FFW Wolfersdorf wieder Steckerlfische gegrillt und verkauft.

Wolfersdorf/Oberhaindlfing – Wer sich nicht vorab schon erkundigt hatte, wo es am Aschermittwoch Steckerlfisch zu kaufen gab, der wurde spätestens vom Geruch der geräucherten Forellen und Makrelen angelockt: In Wolfersdorf und Oberhaindlfing gingen gestern fast 900 Fische über die Theke.

In Wolfersdorf verkaufte die Freiwillige Feuerwehr 280 Kilogramm Makrelen, rund 500 Stück. Die kommen bereits geputzt von einem Münchner Großhändler bei der FFW an: „Wir beziehen die Fische seit Jahren von dort und waren immer zufrieden“, erklärte Gemeinderat und Vorsitzender der Feuerwehr Wolfersdorf, Ludwig Seitzl, der fleißig mit anpackte. Vom selben Händler bekommen auch die Oberhaindlfinger jedes Jahr ihre Makrelen, die anschließend vom SV Oberhaindlfing-Abens gegrillt und verkauft werden. Hier gab’s zusätzlich Forellen aus Helfenbrunn.

In Wolfersdorf war die Freude am Aschermittwoch besonders groß: „Letztes Jahr durften wir gar keine Fische verkaufen, da mussten wir alles absagen aufgrund von Corona“, erinnert sich Seitzl an 2021. Oberhaindlfing war hier eine Ausnahme: Sie verkaufen die Fische direkt vor ihrer Gaststätte, somit konnte man sich dort auch 2021 als „To-Go-Essen“ einen Steckerlfisch mitnehmen.

Beim Putzen und Würzen lassen sich weder die Feuerwehr noch die Sportler in die Karten schauen: Alle Arbeiten übernehmen die jeweiligen Vereinsmitglieder. „Das ist Tradition bei uns“, sagt Ludwig Seitzl. „Seit 1980 gehört der Steckerlfisch fest zur Osterzeit in Wolfersdorf.“ Doch auch 2022 ist der Verkauf am Aschermittwoch noch nicht derselbe, wie vor Corona: „Es war immer schön, wenn die Leute die Fische direkt vor Ort essen konnten“, sagt Seitzl. „Das darf man momentan leider immer noch nicht, aber wir hoffen, dass auch das nächstes Jahr wieder möglich ist.“ Etwas, dass sich durch Corona in Oberhaindlfing bewehrt hat, ist der Verkauf auf Vorbestellung: Auch nach der Pandemie will der SV künftig Vorbestellungen annehmen, um besser planen zu können. Wolfersdorf setzt bereits seit mehreren Jahren auf die Kombination aus Vorbestellungen und spontanem Verkauf.

In der Gaststätte des SV Oberhaindlfing hingegen durfte man seinen Steckerlfisch unter Achtung der 2G-Regel auch direkt genießen. Wem nicht nach einem ganzen Fisch war, der konnte sich hier auch Kartoffelsalat, Brezn oder selbst gemachte Fischpflanzerl schmecken lassen. Letztere waren vor allem bei den Kindern der Renner.

Pascale Fuchs

