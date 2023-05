150 Jahre Feuerwehr Wolfersdorf: Hunderte Gäste feierten das Jubiläum mit

Von: Andreas Beschorner

Alle waren beim Festzug mit dabei, auch die fesche Wolfersdorfer Mädchengruppe. © Lehmann

Rund 850 Gäste feierten am Sonntag den 150. Geburtstag der Feuerwehr Wolfersdorf. Und auch das Wetter spielte mit: Beim Feldgottesdienst und dem Festzug blieb es trocken.

Wolfersdorf – „Der Herrgott muss ein Wolfersdorfer sein.“ Da waren sich die Gäste einig, die am Sonntag zusammen mit den Wolfersdorfer Floriansjüngern den 150. Geburtstag der Wehr feierten. Denn: Das Wetter hielt, beim Kirchen- und Festzug wurde kein Gast nass.

Fahnenschwingen mit vollem körperlichen Einsatz: Zum Festsonntag zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Wolfersdorf gaben alle Beteiligten ihr Bestes und sorgten für einen unvergesslichen Tag. © Lehmann

Es war ein langer Tag, der bereits um sechs Uhr mit dem Weckruf begann. Es folgten der Empfang der Vereine und das Weißwurstfrühstück, bevor es zum Gottesdienst ging, den Dekan Stephan Rauscher zelebrierte. Nach der Rückkehr in die Stockschützenhalle sah man, welch große Gästeschar der Einladung gefolgt war: Für 600 Mitglieder eingeladener Vereine und für 250 Gäste aus dem Dorf hatte man bestuhlt – und die Halle war gefüllt bis auf den letzten Platz. Schirmherrin und Bürgermeisterin Anita Wölfle richtete ihr Grußwort ebenso an die versammelte Gästeschar wie 1. Kommandant Martin Taschner, Kreisbrandrat Manfred Danner und der Patenverein, die Freiwillige Feuerwehr Berghaselbach.

Feiern und dabei Gutes tun: Das hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Wolfersdorf bei ihrem 150. Geburtstag auf die Fahne geschrieben. Und deshalb verteilte man keine Gastgeschenke an die 33 geladenen Vereine, sondern jeweils drei Spendentaler im Wert von jeweils fünf Euro. Die konnten die Vereine dann wieder spenden – entweder an die Hilfsorganisation Navis, an das Kinderheim St. Klara oder an die Palliativstation am Klinikum Freising. Die Festdamen Rosalie, Katharina, Julia, Mirjam und Sandra (v. l.) sammelten die Spendentaler ein, die Spendenübergabe an die drei Einrichtungen folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Mit welch’ rauschendem Fest die FFW Wolfersdorf den Runden feierte:

Auch beim Feldgottesdienst ließ der Herrgott Gnade walten. Das Wetter hielt. © Lehmann

Und dann folgte das, was man gewöhnlich einen „gemütlichen Ausklang“ nennt: Die letzten Gäste, so war tags darauf zu vernehmen, habe man um 23.30 Uhr von der Bar weg nach draußen und auf den Heimweg geleitet, um am Montag in alter Frische mit den Aufräumarbeiten starten zu können.

