Erfolgreiche Ämter-Trennung: Markus Huber ist FFW-Vereins-Chef, Daniel Mast bleibt Kommandant

Der neuen FFW-Führung wünschten (v. l.) Anita Wölfle und Kreisbrandmeister Alexander Littel alles Gute. Zur Spitze gehören Schatzmeister Michael Ziegltrum, Schriftführer Markus Pöschl, Kommandant Daniel Mast, Vize Jürgen Götz, 2. Vorsitzender Alexander Hilgers und Vorsitzender Markus Huber. © Hellerbrand

Daniel Mast bleibt Kommandant und Markus Huber ist neuer Vorsitzender der Feuerwehr Oberhaindlfing. Die Wehr geht so gestärkt in die Zukunft.

Oberhaindlfing – Drei Jahre war die Vereinstätigkeit pandemiebedingten eingeschränkt, doch jetzt startet die Feuerwehr Oberhaindlfing wieder richtig los. Schließlich steht der Wehr ein Großereignis ins Haus: die 150-Jahr-Feier im Jahr 2026. Um die Feierlichkeiten wird sich ein eigens gegründeter Festausschuss annehmen. Und natürlich die künftige Führung, die bei der Versammlung im Gasthaus Geltl neu gewählt wurde.

Die Ämtertrennung

Gestärkt mit Schnitzel samt Kartoffelsalat schritt man zur Tat. Eine wesentliche Änderung war die Trennung der Funktion von Vorsitzendem und Kommandanten. Beide Ämter besetzte bis dato der 35-jährige Daniel Mast, der der Wehr künftig als Kommandant erhalten bleibt. Wie Mast bekam auch sein bisheriger Vize Jürgen Götz volles Vertrauen der 24 aktiven Feuerwehrler. Zum neuen Vorsitzenden wählten alle anwesenden Mitglieder Markus Huber (43), der künftig von Alexander Hilgers als Vize unterstützt wird. Kontinuität herrscht bei den weiteren Posten: Markus Pöschl bleibt Schriftführer und Michael Ziegltrum Schatzmeister. Der hatte zuvor über solide Finanzen in der Feuerwehrkasse berichtet, der Einnahmen aus Dorffest und Christbaumversteigerung sichtlich gut taten.

Der Einsatzbericht

Der Einsatzbericht der Kommandanten umfasste die Zeit ab April 2019, wobei 14 Brände, 14 technische Hilfeleistungen, zweimal ABC-Hilfsmaßnahmen sowie sechs Fehlalarmierungen zu Buche schlugen. Die Brandobjekte waren vielfältig und reichten von Osterfeuer in Hemhausen, Hackschnitzelheizung sowie Aschentonne in Oberhaindlfing bis hin zu einem ausgebrannten Wohnmobil in Unterhaindlfing. Wohnungsöffnung, Tragehilfe für den Rettungsdienst oder Beseitigung von Unwetterschäden auf Verkehrswegen kamen als technische Hilfeleistungen dazu, darunter mehrere Unfälle im Einsatzbereich.

Einen deftigen Geschenkkorb bekam der ausgeschiedene zweite Vorsitzende Andreas Ziegltrum (l.) von seinem Weggefährten, Kommandant Daniel Mast, bei der Jahreshauptversammlung überreicht. © Hellerbrand

Die Ehrengäste

Kreisbrandmeister Alexander Littel und Bürgermeisterin Anita Wölfle zeigten sich überaus zufrieden mit der Arbeit der Wehr, besonders die Stärke von sechs bis neun Aktiven auch unter der Woche sah die Gemeindechefin beruhigend: „Das ist nicht überall so“. Die „Tagesalarmstärke“ seiner Truppe freute auch den Kommandanten, der hierzu besonders den Dank an die Arbeitgeber richtete.

In seinem Bericht hatte Daniel Mast zuvor auch verschiedene Maßnahmen aufgegriffen, über die sich die örtliche Feuerwehr demnächst Gedanken macht: Neuanschaffung der Spinde, Handschuhe und Einsatzleuchten, eine mögliche Erweiterung des FFW-Hauses sowie den Austausch der nicht mehr zeitgemäßen Stromheizung. Außerdem eine Satzungsänderung, bei der der ausgeschiedene zweite Vorsitzende Andreas Ziegltrum bereits viel Vorarbeit geleistet habe. Martin Hellerbrand