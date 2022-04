Freisings Kreiskriegerverein kritisiert „jahrzehntelange parteiübergreifende Naivität“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stand die Frühjahrsversammlung des Kreis-Krieger- und Soldatenvereins Freising am Sonntag in der Wolfersdorfer Stockschützenhalle. © Beschorner

Der Kreis-Krieger- und Soldatenverein Freising hat bei der Frühjahrstagung die Wichtigkeit seines Grundauftrags unterstrichen und nicht mit kritischen Worten gespart.

Wolfersdorf – Der Vorsitzende des Kreis-Krieger- und Soldatenverbands (KKSV) Freising, Otto Radlmeier, war an Corona erkrankt, an den Biertischen in der Wolfersdorfer Stockschützenhalle durften nur jeweils vier Personen sitzen. Die Frühjahrstagung der Kreis-Krieger am Sonntag stand im Zeichen von Corona. Doch vor allem stand sie im Zeichen des Ukraine-Kriegs, zeige doch der „Angriffskrieg Putins“, wie der 2. Vorsitzende Hermann Arnold sagte, dass der „Markenkern“ des Kreis-Krieger- und Soldatenverbands „unverändert wichtig und notwendig“ sei: „Mahnen zum Frieden.“ Und so eröffnete Arnold die Tagung, indem er zurückblickte auf die Zeit, als es in Deutschland noch die Wehrpflicht gab, als es noch „eine wehrhafte Demokratie“ gab, bevor Reform auf Reform folgte – bis hin zur „überstürzten Aussetzung der Wehrpflicht“. Hinzugekommen seien Sparmaßnahmen, weshalb „die Bundeswehr heute vielfach blank dasteht“, so Arnold.

„Mahnen zum Frieden“ noch immer wichtig und zentral

Aufgrund „jahrzehntelanger, parteiübergreifender Naivität“ habe die Abschreckung gegenüber dem Potentaten in Russland gefehlt – ein politischer Fehler, für den nun die Ukraine, aber auch Europa und Deutschland einen hohen Preis zahlen müssten. Das alles bedeute: „Mahnen zum Frieden“, jener Grundauftrag der Krieger und Soldatenvereine, sei noch immer aktuell und zentral, auch wenn er in der Vergangenheit von der Öffentlichkeit eher nur mit „wohlwollendem Desinteresse“ begleitet worden sei. In dasselbe Horn stießen auch die Grußwortredner: Wolfersdorfs Bürgermeisterin Anita Wölfle betonte, Frieden und Freiheit seien eben nicht selbstverständlich. Die Bilder aus der Ukraine seien extrem bedrückend, was dort vor sich gehe, zerstöre Leben, zerstöre die Ordnung, den Wohlstand und auch die Zukunft.

Nach Sebastian Rieger, dem Vorsitzenden des Krieger-, Soldaten- und Bürgervereins Wolfersdorf, gestand Vize-Landrätin Anita Meinelt ein, dass man „blauäugig“ Putin nicht als das gesehen habe, was er sei: „ein grausamer, kaltblütiger Kriegsverbrecher“. Die Krieger- und Soldatenvereine lobte Meinelt: „Sie arbeiten gegen das Vergessen. Sie zeigen Flagge.“

VDK-Kreisvorsitzender Thalhammer erschüttert über Bilder aus der Ukraine

Der Kreisvorsitzende des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), Dieter Thalhammer, erinnerte an den 18. April 1945, als Bomben auf Freising fielen, und sagte, er könne die Gedanken, die ihm bei den Bildern aus der Ukraine einfielen, „kaum in Worte fassen“.

Den Pandemie-Zeiten geschuldet, fiel der Jahresbericht des Vorstands kurz aus. Arnold berichtete von ein paar Sitzungen des Vorstands und davon, dass man den Wintervortrag abermals habe verschieben müssen – und zwar auf den 22. November 2022. Kassier Robert Maier berichtete von einem Plus von rund 600 Euro in 2021, sodass der KKSV nun gut 10 000 Euro auf dem Konto habe.

Kriegerdenkmäler: Informationen gegebenenfalls ergänzen

Nach der Pause beschäftigten sich die rund 80 Delegierten aus 37 Vereinen mit einem Antrag von vier Freisinger Stadträten, in dem diese unter der Überschrift „Aus der Geschichte lernen – Zum Frieden mahnen“ anregten, Kriegerdenkmäler auf ihre Darstellung und ihren geschichtlichen Hintergrund hin zu überprüfen, um gegebenenfalls Informationen zu ergänzen. Wichtig: Der Antrag beziehe sich zunächst nur auf die Kriegerdenkmäler im Besitz der Stadt Freising, es gehe auch nicht darum, so Stadtrat Nico Heitz, einer der Antragsteller, irgendetwas abzureißen. Aber es gehe darum, Symbolen der Heldenverehrung und dem Missbrauch zu Propagandazwecken entgegenzuwirken, indem man Tafeln oder ähnliches mit Zusatzinformationen anbringe. Das hatte auch Freisings Stadtarchivar Florian Notter in einem Statement zu dem Antrag empfohlen.

Und so sah es auch Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler, der nach Wolfersdorf gekommen war, um sein Buchprojekt über Kriegerdenkmäler vorzustellen: Selbstverständlich brauche man Kriegerdenkmäler, die Zahl der problematischen sei „sehr überschaubar“, aber man dürfe die Monumente nicht naiv lesen, erklärende Worte seien teilweise notwendig. Arnold fasste das Ergebnis der bisherigen Gespräche zwischen Antragstellern, Stadt und KKSV so zusammen: Es gebe kein Patentrezept, das einen einheitlichen Umgang mit allen Orten und Denkmälern ermögliche. Es könne nur eine Richtschnur geben. Und überhaupt könne und dürfe nur der Besitzer der Kriegerdenkmäler (sehr oft seien das die Kirchen) Veränderungen und solche Ergänzungen vornehmen.