ILE-Regionalmanagerin: Erste Ansprechpartnerin für alle interkommunalen Themen

Der Gemeinderat Wolfersdorf hatte Besuch: die neue Regionalmanagerin Nina Huber hat sich vorgestellt. „Die richtige Frau für diesen Job“, lautete das Urteil von Bürgermeister Sebastian Mair.

Wolfersdorf – Sie kenne die Leute, das hier sei ihre Heimat. Deshalb ist die verheiratete Mutter von „drei schon großen Kindern“, Nina Huber, als neue ILE-Regionalmanagerin genau richtig in dem Job. Und als neue Regionalmanagerin tourt sie gerade durch alle ILE-Gemeinden, um sich vorzustellen. Freilich, die Tatsache alleine, dass sie hier, also im Ampertal, genauer gesagt in Allershausen, lebt und die Menschen hier kennt qualifiziert sie nicht für den Job. Aber ihr Lebenslauf.

Eigentlich wollte sie schon in jungen Jahren Landschaftsarchitektur studieren. Doch da seien ihr, so Nina Huber, die Kinder dazwischengekommen. Als die Kleinen groß waren, vor sieben Jahren, hat sie das Studium nachgeholt. Sie hat sich für Landschaftsarchitektur mit Schwerpunkt Stadtplanung entschieden, zwischendurch schon bei einem Planungsbüro gearbeitet, als die Stellenausschreibung von ILE kam, die, wie sie sagt, „wie die Faust aufs Auge“ gepasst hat. Das sahen auch die ILE-Vertreter so – und stellten sie ein.

Bei ihrer Vorstellung in Wolfersdorf erläuterte Nina Huber kurz, was hinter den Begriffen ILE, ILEK und ISEK steckt, dass es bei allen um den Grundgedanken der Vernetzung gehe – bei dem einen ganz allgemein als Kommune, bei den anderen den ländlichen Raum bzw. die Städtebauliche Entwicklung betreffend. Sie lieferte Beispiele, wo Kommunen im Landkreis Freising dies schon auf eine vorbildliche Art und Weise getan hätten und nannte Referenzprojekte wie beispielsweise die Öffnung der Glonn samt der Glonnterrassen, ein Projekt, das in Allershausen über den ILEK-Verbund mit einer Millionen Euro gefördert worden ist.

Ampertalrat: Unbürokratischer Austausch

Als Regionalmanagerin war sie auch schon bei Sitzungen des Ampertalrats dabei. Vor den Wolfersdorfer Gemeinderäten schwärmte sie von diesem tollen und unbürokratischen Austausch, lobte diese Art sich zu vernetzen und ganz unkompliziert Lösungen für Alltagsproblemen zu finden. „Wie macht ihr das mit der Unkrautbekämpfung?“, sei eine Frage, die in diesem Gremium ebenso über den Tisch hinweg besprochen werde wie „Bekommen die Schülerlotsen eurer Gemeinde Geld für ihre Tätigkeit und wenn ja, wie viel?“.

Nina Huber entkräftete auch gleich den Vorwurf, der seit Jahren über ILE schwebe, wie eine dunkle Wolke: Es sei nichts passiert seit der Gründung des Zusammenschlusses im Jahr 2005. „Es wurde einiges auf den Weg gebracht – allerdings ohne große Öffentlichkeitsarbeit.“ Das wird sich nun mit Nina Huber ebenfalls ändern: „Homepage, soziale Medien – ich werde es öffentlich machen, dass es den Verbund gibt, was er tut, was er vorhat“, fasste Nina Huber zusammen. Zudem sei sie die Ansprechpartnerin für interkommunale Geschichten. Themen, die jetzt näher angeschaut gehören, gebe es unzählige. Wichtiges, das vorangebracht gehört, ebenso. Wie etwa Parkplätze in Allershausen für Pendler, einen Expressbus nach München und vieles mehr.

Regionalmanagerin: Büro in Kirchdorf

Ihr Büro in Kirchdorf hat die Regionalmanagerin bereits bezogen. Eigentlich hätte sie in Allershausen sitzen sollen – aber die strengen Datenschutzauflagen haben ihr da einen Strich durch die Rechnung gemacht (wir haben berichtet). Jetzt arbeitet sie von Kirchdorf aus.

Kurz und knackig hat sich Nina Huber den Wolfersdorfern vorgestellt. Am Ende gab es Applaus und ein Lob vom Bürgermeister Sebastian Mair: „Ich bin überzeugt, dass man mit Nina Huber die richtige Frau für diese Aufgabe gefunden hat.“

Lesen Sie auch: DEULA bleibt in Freising.