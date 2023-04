Diese Ratschn ist was ganz Besonderes: 200 Jahre altes Exemplar befindet sich im Landkreis Freising

Er ist Ratschn-Experte: Josef Sebald aus Jägersdorf hat die alte Karfreitagsratsche wieder auf Vordermann gebracht. © Hagl

Es ist eine große Besonderheit, die sich da in der Filialkirche Jägersdorf befindet: eine Karfreitagsratschn. Ein Experte erklärt, was es damit auf sich hat.

Jägersdorf – Würde man eine Umfrage in Bayern starten, so würden die meisten Menschen mit dem Ausdruck „Ratschn“ wahrscheinlich eine extrem kommunikative Person verbinden. Darüber gäbe es sicher auch viel zu berichten. Doch heute geht es – auch angesichts des Feiertags Karfreitag – um die zweite Wortbedeutung: die Ratsche, die bei Wikipedia als „ein hölzernes Lärm- und Effektinstrument“ definiert wird.

Ein Ebensolches befindet sich in der Filialkirche Jägersdorf, nämlich die „Karfreitagsratsche“. Und es ist tatsächlich ein sehr interessantes Exemplar, das Josef Sebald vor einiger Zeit für die Filialkirche in der Gemeinde Wolfersdorf generalsaniert hat. Was macht diese Ratsche besonders?

Alter der restaurierten Ratschn wird auf rund 200 Jahre geschätzt

Konkret ist es die Ausführung, die aufhorchen lässt. Die Seiten sind mit Holz verzapft, die Blätter der Ratsche sind mit Holznägeln befestigt, und die wenigen Eisennägel sind geschmiedet. Das lässt vermuten, dass diese Ratsche nicht mehr die jüngste ist. So sagt Josef Sebald: „Die war schon vor mir da.“ Und da er Jahrgang 1931 ist, müsste sie also schon fast 100. Geburtstag feiern können.

Weil es aber maschinell gefertigte Nägel bereits vor 1900 gab, und auch aufgrund der Machart und äußeren Anmutung der Ratsche vermutet Sebald, dass sie noch viel älter ist: „eher schon 200 Jahre“.

Ein Schmuckstück mit geschätzten 200 Jahren auf dem Buckel: die Ratschn aus Jägersdorf. © Hagl

Aber nicht nur die Ratsche hat die Zeit überdauert, sondern auch der Brauch des Ratschens als solcher – zuletzt an den Kartagen 2022. Nachdem am Gründonnerstag die Glocken, wie es heißt, nach Rom geflogen waren, brachten fleißige Hände die Ratsche zu den Geläutzeiten als Ersatzglocke zum Einsatz. Birgit Festner und Sebastian Schweiger, aber auch die Ministranten der Filialkirche Jägersdorf und einige andere haben tapfer die Zeiten abgedeckt, was am Karfreitag um 6, 11, 12 und 18 Uhr sowie Karsamstag um 6, 12, 15 und 20 Uhr gar nicht so ohne ist.

Der Gebrauch der Ratschn war wenigen vorbehalten

Das wäre übrigens zu der Zeit, als Josef Sebald in den 1940er Jahren Ministrant war, nicht möglich gewesen. Damals durfte ausschließlich der Mesner die Ratsche betätigen. Dafür gab es früher im Glockenturm noch die Seile, mit denen sich er und die Ministranten außerhalb der Kartage den Spaß des Hochziehens beim Läuten gemacht haben – bis mal wieder ein Seil riss, oder es dem Mesner beziehungsweise dem damaligen Pfarrer einfach zu bunt wurde.

Heute sind die Vertreter und Gläubigen der Filialkirche begeistert darüber, dass die alte Ratsche wieder voll funktionsfähig ist. Übrigens: Dank Josef Sebald ist auch die Ratsche in Wolfersdorf wieder wie neu. Um die hat er sich ebenfalls gekümmert, sie wieder hergerichtet und im wahrsten Sinne des Wortes auf neue Füße gestellt.

Zur Frage, warum er das denn überhaupt kann, war die einfache Antwort: „Ja mei, mein Vater hat das alles gemacht. Und irgendwann hab’ ich das halt alles übernommen.“ Ein pragmatischer Ansatz, der Fähigkeiten über Generationen hinweg weitergibt. Und der es ermöglich, dass am morgigen Karfreitag in Jägersdorf ebenso wie in Wolfersdorf wieder fleißig Lärm gemacht wird mit den alten, frisch restaurierten Ratschn. (Hedwig Hagl)

